San Juan cerró un fin de semana con alto movimiento y buenas cifras
Segun el informe de CAME, la provincia tuvo un buen fin de semana turístico con fuerte movimiento, pese a una caída del 18,9% en el gasto. A nivel país viajaron 2,8 millones.
San Juan cerró la Semana Santa 2026 con un balance positivo en materia turística, en línea con el informe difundido a nivel nacional, que marcó un importante movimiento de visitantes pese a un contexto de consumo más moderado. La provincia logró sostener una buena afluencia gracias a una propuesta que combinó turismo religioso, naturaleza, cultura y promociones que incentivaron la llegada de viajeros.
Uno de los ejes principales del fin de semana fue la tradicional Ruta de los Cristos, un circuito que recorre Valle Fértil, Jáchal, Iglesia y Calingasta, integrando capillas históricas y representaciones de Jesucristo en distintos paisajes. La experiencia volvió a posicionarse como una de las más elegidas durante estas fechas, concentrando gran parte del flujo turístico.
Otro de los puntos más convocantes fue el paraje de la Difunta Correa, que reunió a miles de promesantes y visitantes en un contexto de actividades religiosas, culturales y gastronómicas. La previa también había mostrado un fuerte movimiento con la tradicional cabalgata hacia el santuario, consolidando el lugar como uno de los principales atractivos de la provincia.
En Iglesia, el turismo de fe se combinó con el deporte internacional. La competencia de kitesurf Cuesta del Viento Big Air 2026 atrajo a deportistas y visitantes, sumándose a propuestas tradicionales como el Vía Crucis Viviente y el Evangelio Criollo. En paralelo, el dique Punta Negra ofreció actividades recreativas con música en vivo en el marco de “Viví Punta Negra”, mientras que las bodegas locales volvieron a integrar el circuito cultural con el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino.
En la capital, las actividades también tuvieron una fuerte convocatoria, con celebraciones como el Vía Crucis urbano, representaciones de la Pasión de Cristo en la Catedral y conciertos de música sacra. A esto se sumaron los beneficios del programa “San Juan Todo el Año”, que incluyó descuentos en hotelería y gastronomía para estimular el consumo.
A nivel nacional, los números reflejan el contexto económico actual. Durante el fin de semana largo se movilizaron alrededor de 2,8 millones de turistas en todo el país, pero con un gasto más contenido. El informe indica que el gasto promedio diario cayó un 18,9% en términos reales, mientras que las estadías también fueron más cortas, con un promedio de 2,6 noches por persona.
A pesar de este escenario, el impacto económico total fue significativo: alcanzó los $808.198 millones en todo el país, lo que evidencia que, aunque se gastó menos por persona, el volumen de viajeros logró sostener la actividad.
En ese marco, San Juan logró destacarse dentro del mapa turístico nacional, apoyado en una oferta diversa y adaptada al contexto, que permitió mantener el movimiento durante uno de los fines de semana más importantes del calendario.