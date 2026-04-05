San Juan cerró un fin de semana con alto movimiento y buenas cifras

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En Iglesia, el turismo de fe se combinó con el deporte internacional. La competencia de kitesurf Cuesta del Viento Big Air 2026 atrajo a deportistas y visitantes, sumándose a propuestas tradicionales como el Vía Crucis Viviente y el Evangelio Criollo. En paralelo, el dique Punta Negra ofreció actividades recreativas con música en vivo en el marco de “Viví Punta Negra”, mientras que las bodegas locales volvieron a integrar el circuito cultural con el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino.

En la capital, las actividades también tuvieron una fuerte convocatoria, con celebraciones como el Vía Crucis urbano, representaciones de la Pasión de Cristo en la Catedral y conciertos de música sacra. A esto se sumaron los beneficios del programa “San Juan Todo el Año”, que incluyó descuentos en hotelería y gastronomía para estimular el consumo.

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A nivel nacional, los números reflejan el contexto económico actual. Durante el fin de semana largo se movilizaron alrededor de 2,8 millones de turistas en todo el país, pero con un gasto más contenido. El informe indica que el gasto promedio diario cayó un 18,9% en términos reales, mientras que las estadías también fueron más cortas, con un promedio de 2,6 noches por persona.

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A pesar de este escenario, el impacto económico total fue significativo: alcanzó los $808.198 millones en todo el país, lo que evidencia que, aunque se gastó menos por persona, el volumen de viajeros logró sostener la actividad.

En ese marco, San Juan logró destacarse dentro del mapa turístico nacional, apoyado en una oferta diversa y adaptada al contexto, que permitió mantener el movimiento durante uno de los fines de semana más importantes del calendario.