Universitario reaccionó, pero no alcanzó y cayó por la mínima en Mendoza

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Con presión constante y varias aproximaciones al ingoal rival, los sanjuaninos lograron acercarse en el marcador y quedaron a pocos puntos de concretar la remontada. Pero Mendoza Rugby Club resistió en los minutos finales y terminó asegurando la victoria.

Para la Uni marcaron tries Gerónimo Adarvez, Agustín Sales, Julián Aguiar y Nicolás Martínez, mientras que Gerónimo Arabel aportó tres conversiones y un penal.

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Aunque el resultado no acompañó, Universitario volvió a mostrar una de sus principales fortalezas: la capacidad de reaccionar ante escenarios adversos y competir hasta el último minuto frente a rivales de peso.

En los otros encuentros de la jornada, las categorías Intermedia y Pre Intermedia tuvieron resultados positivos para el conjunto sanjuanino: la Intermedia ganó 62-36 y la Pre Intermedia se impuso 64-14.