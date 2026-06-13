Universitario dejó una buena imagen pese a la derrota en Mendoza. El conjunto sanjuanino cayó 33-29 frente a Mendoza Rugby Club, en La Catedral, por la tercera fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano, en un partido que tuvo una fuerte reacción visitante durante la segunda mitad.
Universitario reaccionó, pero no alcanzó y cayó por la mínima en Mendoza
La Uni perdió 33-29 ante Mendoza Rugby Club por el Top 8 Oro del Regional Cuyano. Estuvo cerca de dar vuelta la historia tras un gran segundo tiempo.