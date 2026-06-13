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Universitario reaccionó, pero no alcanzó y cayó por la mínima en Mendoza

La Uni perdió 33-29 ante Mendoza Rugby Club por el Top 8 Oro del Regional Cuyano. Estuvo cerca de dar vuelta la historia tras un gran segundo tiempo.

Universitario dejó una buena imagen pese a la derrota en Mendoza. El conjunto sanjuanino cayó 33-29 frente a Mendoza Rugby Club, en La Catedral, por la tercera fecha del Top 8 Oro del Torneo Regional Cuyano, en un partido que tuvo una fuerte reacción visitante durante la segunda mitad.

La Uni no tuvo el mejor arranque y el equipo mendocino aprovechó algunos errores para sacar ventaja rápidamente. Con mayor eficacia en ataque, Mendoza RC logró construir una diferencia importante que le permitió irse al descanso arriba en el marcador por 33-15.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Fernando Torcivia mostró carácter y otra actitud en el complemento. Universitario ajustó su juego, mejoró la obtención y empezó a dominar las acciones, convirtiéndose en protagonista del encuentro.

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Con presión constante y varias aproximaciones al ingoal rival, los sanjuaninos lograron acercarse en el marcador y quedaron a pocos puntos de concretar la remontada. Pero Mendoza Rugby Club resistió en los minutos finales y terminó asegurando la victoria.

Para la Uni marcaron tries Gerónimo Adarvez, Agustín Sales, Julián Aguiar y Nicolás Martínez, mientras que Gerónimo Arabel aportó tres conversiones y un penal.

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Aunque el resultado no acompañó, Universitario volvió a mostrar una de sus principales fortalezas: la capacidad de reaccionar ante escenarios adversos y competir hasta el último minuto frente a rivales de peso.

En los otros encuentros de la jornada, las categorías Intermedia y Pre Intermedia tuvieron resultados positivos para el conjunto sanjuanino: la Intermedia ganó 62-36 y la Pre Intermedia se impuso 64-14.

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