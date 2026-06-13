San Martín de San Juan no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 2-1 ante Gimnasia de Jujuy, en condición de visitante, por la fecha 18 del torneo. El Verdinegro había conseguido ponerse arriba en el marcador, pero una ráfaga de Octavio Bianchi cambió la historia del partido y dejó al equipo sanjuanino con las manos vacías.
San Martín no pudo sostener la ventaja y cayó ante Gimnasia en Jujuy
El Verdinegro ganaba con gol de Nazareno Funez, pero Octavio Bianchi apareció dos veces y le dio vuelta el partido al Lobo en la fecha 18.