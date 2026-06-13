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San Martín no pudo sostener la ventaja y cayó ante Gimnasia en Jujuy

El Verdinegro ganaba con gol de Nazareno Funez, pero Octavio Bianchi apareció dos veces y le dio vuelta el partido al Lobo en la fecha 18.

San Martín de San Juan no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 2-1 ante Gimnasia de Jujuy, en condición de visitante, por la fecha 18 del torneo. El Verdinegro había conseguido ponerse arriba en el marcador, pero una ráfaga de Octavio Bianchi cambió la historia del partido y dejó al equipo sanjuanino con las manos vacías.

El encuentro disputado en el estadio 23 de Agosto comenzó parejo, con dos equipos buscando imponerse desde la intensidad y la presión. San Martín encontró el premio en el complemento: a los 21 minutos del segundo tiempo, Nazareno Funez apareció para conectar un cabezazo y marcar el 1-0 para el conjunto dirigido por Alejandro Schiapparelli.

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La ventaja parecía darle tranquilidad al Verdinegro, pero Gimnasia reaccionó rápidamente. El delantero Octavio Bianchi se convirtió en la figura de la tarde y marcó el empate a los 27 minutos, luego de una buena jugada colectiva.

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Cuando el partido parecía encaminado al reparto de puntos, nuevamente Bianchi apareció para darle el golpe final al equipo sanjuanino. A los 37 minutos del segundo tiempo, el atacante volvió a convertir y selló el 2-1 definitivo para el Lobo jujeño.

El cierre fue cuesta arriba para San Martín, que además terminó con un hombre menos por la expulsión de Mauro Osores. Con este resultado, el Verdinegro dejó pasar una oportunidad de sumar fuera de casa y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso, cuando reciba a Chacarita en San Juan.

Para el duelo en Jujuy, Schiapparelli apostó por Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio y Hernán Zuliani en defensa; Sebastián Jaurena, Leonardo Monje, Guillermo Acosta y Sebastián González en el mediocampo; mientras que Nazareno Funez y Genaro Rossi fueron los delanteros.

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