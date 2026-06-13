San Martín no pudo sostener la ventaja y cayó ante Gimnasia en Jujuy

image

Cuando el partido parecía encaminado al reparto de puntos, nuevamente Bianchi apareció para darle el golpe final al equipo sanjuanino. A los 37 minutos del segundo tiempo, el atacante volvió a convertir y selló el 2-1 definitivo para el Lobo jujeño.

El cierre fue cuesta arriba para San Martín, que además terminó con un hombre menos por la expulsión de Mauro Osores. Con este resultado, el Verdinegro dejó pasar una oportunidad de sumar fuera de casa y ahora deberá enfocarse en su próximo compromiso, cuando reciba a Chacarita en San Juan.

Para el duelo en Jujuy, Schiapparelli apostó por Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio y Hernán Zuliani en defensa; Sebastián Jaurena, Leonardo Monje, Guillermo Acosta y Sebastián González en el mediocampo; mientras que Nazareno Funez y Genaro Rossi fueron los delanteros.