Brasil sufrió más de la cuenta con Marruecos y repartieron puntos

Esa superioridad tuvo recompensa a los 20 minutos, cuando Ismael Saibari aprovechó una asistencia de Brahim Díaz, atacó el espacio entre los centrales y definió con categoría por encima de Alisson para establecer el 1-0.

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Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4 — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Hasta ese momento, Brasil era un equipo partido, sin circulación clara y con dificultades para conectar a sus figuras ofensivas. La propuesta de Marruecos desnudó problemas en la salida, en la recuperación y en el retroceso defensivo de la Verdeamarela.

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Cuando el panorama comenzaba a complicarse, apareció el talento individual. A los 31 minutos, Vinicius Júnior tomó la pelota por la izquierda, encaró hacia el centro y sacó un potente remate que venció a Bono para decretar el 1-1.

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Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

El empate alivió a Brasil, aunque no modificó demasiado la sensación que dejaba el partido. Marruecos seguía siendo competitivo, ordenado y peligroso cada vez que aceleraba.

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En el complemento, el encuentro cambió de tono. El desgaste físico comenzó a sentirse en el conjunto africano y Brasil logró asumir más tiempo la posesión. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en una superioridad clara dentro de las áreas.

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La selección sudamericana manejó más la pelota, pero le costó generar situaciones de verdadero riesgo. Marruecos, mientras tanto, se replegó con inteligencia y sostuvo el resultado apoyado en una defensa firme y en la seguridad de Bono bajo los tres palos.

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El empate terminó reflejando dos realidades opuestas. Para Marruecos, el resultado confirmó que ya no es una sorpresa ocasional, sino un equipo capaz de competir de igual a igual contra cualquiera de las potencias del fútbol mundial.

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Para Brasil, en cambio, el estreno dejó señales de alerta. La calidad individual volvió a rescatar al equipo en un momento complejo, pero el funcionamiento colectivo estuvo lejos de convencer.

La igualdad dejó abierto el panorama del Grupo C, aunque también instaló una pregunta inevitable: si Marruecos logró exponer tantas debilidades, ¿qué ocurrirá cuando Brasil enfrente desafíos aún mayores en la fase decisiva del Mundial?