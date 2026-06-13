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Brasil sufrió más de la cuenta con Marruecos y repartieron puntos

La Verdeamarela empató 1-1 en su debut en el Mundial 2026. Vinicius salvó a un equipo que fue superado durante gran parte del partido por un Marruecos intenso, ordenado y cada vez más protagonista en la elite.

Brasil debutó en el Mundial 2026 con un empate que dejó más interrogantes que certezas. La selección dirigida por Carlo Ancelotti igualó 1-1 ante Marruecos en Nueva York/Nueva Jersey y evidenció varios problemas frente a un rival que volvió a demostrar por qué fue una de las grandes revelaciones de Qatar 2022.

En los papeles, el partido enfrentaba a una de las máximas potencias de la historia contra un seleccionado que viene consolidando su crecimiento. Sin embargo, durante buena parte de la noche fue Marruecos quien marcó el ritmo del encuentro y obligó a Brasil a jugar incómodo.

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El equipo africano salió decidido a disputar el protagonismo desde el primer minuto. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y encontró espacios en una defensa brasileña que mostró fragilidad cada vez que fue exigida.

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Esa superioridad tuvo recompensa a los 20 minutos, cuando Ismael Saibari aprovechó una asistencia de Brahim Díaz, atacó el espacio entre los centrales y definió con categoría por encima de Alisson para establecer el 1-0.

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Hasta ese momento, Brasil era un equipo partido, sin circulación clara y con dificultades para conectar a sus figuras ofensivas. La propuesta de Marruecos desnudó problemas en la salida, en la recuperación y en el retroceso defensivo de la Verdeamarela.

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Cuando el panorama comenzaba a complicarse, apareció el talento individual. A los 31 minutos, Vinicius Júnior tomó la pelota por la izquierda, encaró hacia el centro y sacó un potente remate que venció a Bono para decretar el 1-1.

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El empate alivió a Brasil, aunque no modificó demasiado la sensación que dejaba el partido. Marruecos seguía siendo competitivo, ordenado y peligroso cada vez que aceleraba.

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En el complemento, el encuentro cambió de tono. El desgaste físico comenzó a sentirse en el conjunto africano y Brasil logró asumir más tiempo la posesión. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en una superioridad clara dentro de las áreas.

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La selección sudamericana manejó más la pelota, pero le costó generar situaciones de verdadero riesgo. Marruecos, mientras tanto, se replegó con inteligencia y sostuvo el resultado apoyado en una defensa firme y en la seguridad de Bono bajo los tres palos.

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El empate terminó reflejando dos realidades opuestas. Para Marruecos, el resultado confirmó que ya no es una sorpresa ocasional, sino un equipo capaz de competir de igual a igual contra cualquiera de las potencias del fútbol mundial.

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Para Brasil, en cambio, el estreno dejó señales de alerta. La calidad individual volvió a rescatar al equipo en un momento complejo, pero el funcionamiento colectivo estuvo lejos de convencer.

La igualdad dejó abierto el panorama del Grupo C, aunque también instaló una pregunta inevitable: si Marruecos logró exponer tantas debilidades, ¿qué ocurrirá cuando Brasil enfrente desafíos aún mayores en la fase decisiva del Mundial?

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