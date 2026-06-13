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Escaparon tras caer de una moto robada: buscan a los sospechosos como al propietario

Dos hombres huyeron por los techos de una vivienda tras una persecución en Chimbas. Dejaron abandonada una motocicleta Yamaha FZ y dos cascos. El rodado fue secuestrado y la Policía intenta identificar tanto a los sospechosos como a su propietario.

Una maniobra evasiva frente a un patrullero terminó con una motocicleta secuestrada y dos sospechosos prófugos en el departamento Chimbas. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte, que intentan establecer quiénes eran los ocupantes del rodado y determinar la procedencia del vehículo.

Todo ocurrió durante la jornada del viernes en inmediaciones de calles Diego Armando Maradona y Patagonia, cuando los uniformados observaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta negra sin dominio visible y en actitud que llamó la atención de los efectivos.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia del móvil policial, los ocupantes aceleraron bruscamente con la aparente intención de evitar un control. La maniobra duró apenas unos metros. Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo y ambos cayeron sobre la calzada.

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Lejos de detenerse, los dos hombres abandonaron la motocicleta en el lugar junto con los cascos que utilizaban y continuaron la fuga a pie. Los sospechosos lograron ingresar a una zona de viviendas cercanas y escaparon trepando por los techos de distintas propiedades.

A pesar del operativo desplegado por los efectivos en el sector, ninguno de los dos pudo ser localizado, por lo que continúan siendo buscados. En el lugar quedaron abandonados dos cascos protectores, uno de marca Hawk y otro sin identificación visible.

Tras asegurar la escena, los uniformados procedieron al secuestro del vehículo. Se trata de una Yamaha FZ 160 cc de color negro, identificada con el número de cuadro 8C6RG2418M0022298 y número de motor G3F6E0045527.

Posteriormente se realizaron consultas en las bases de datos policiales para verificar la situación registral del rodado. De acuerdo con la información oficial, la motocicleta no presenta pedido de secuestro vigente ni denuncia de robo registrada hasta el momento.

Por esa razón, el vehículo fue trasladado y quedó depositado en la Comisaría 26ª, donde permanece a disposición de la investigación. Ante la falta de información sobre la titularidad efectiva del rodado, la Policía difundió las características de la motocicleta y de los elementos secuestrados.

Desde la fuerza solicitaron que cualquier persona que reconozca la Yamaha o los cascos como propios se presente en la dependencia policial con la documentación correspondiente para acreditar la propiedad.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para identificar a los dos hombres que escaparon y establecer por qué intentaron evadir el control policial.

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