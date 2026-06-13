Escaparon tras caer de una moto robada: buscan a los sospechosos como al propietario

Lejos de detenerse, los dos hombres abandonaron la motocicleta en el lugar junto con los cascos que utilizaban y continuaron la fuga a pie. Los sospechosos lograron ingresar a una zona de viviendas cercanas y escaparon trepando por los techos de distintas propiedades.

A pesar del operativo desplegado por los efectivos en el sector, ninguno de los dos pudo ser localizado, por lo que continúan siendo buscados. En el lugar quedaron abandonados dos cascos protectores, uno de marca Hawk y otro sin identificación visible.

Tras asegurar la escena, los uniformados procedieron al secuestro del vehículo. Se trata de una Yamaha FZ 160 cc de color negro, identificada con el número de cuadro 8C6RG2418M0022298 y número de motor G3F6E0045527.

Posteriormente se realizaron consultas en las bases de datos policiales para verificar la situación registral del rodado. De acuerdo con la información oficial, la motocicleta no presenta pedido de secuestro vigente ni denuncia de robo registrada hasta el momento.

Por esa razón, el vehículo fue trasladado y quedó depositado en la Comisaría 26ª, donde permanece a disposición de la investigación. Ante la falta de información sobre la titularidad efectiva del rodado, la Policía difundió las características de la motocicleta y de los elementos secuestrados.

Desde la fuerza solicitaron que cualquier persona que reconozca la Yamaha o los cascos como propios se presente en la dependencia policial con la documentación correspondiente para acreditar la propiedad.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para identificar a los dos hombres que escaparon y establecer por qué intentaron evadir el control policial.