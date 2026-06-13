El plan para el estreno: Messi confirmado y una defensa que todavía espera definición

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Sin embargo, el entrenador también dejó abierta la posibilidad de modificar el dibujo táctico y utilizar una línea de tres defensores, pasando a un esquema 3-4-3. En esa variante aparece Nicolás González como una alternativa, debido a su capacidad para recorrer toda la banda y el antecedente de haber sido probado en esa posición.

Si finalmente mantiene la estructura tradicional, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serían los encargados de manejar el mediocampo.

Una de las principales noticias para el cuerpo técnico es la recuperación de Lionel Messi. El capitán argentino volverá a jugar después de la sobrecarga muscular que lo había obligado a cuidarse en los últimos días. “Messi va a jugar, no sé cuántos minutos porque tengo que hablar con él. Veremos para no correr riesgos”, explicó Scaloni en conferencia de prensa.

El entrenador también destacó la importancia del rosarino dentro del grupo y aseguró que su rol será el de siempre: líder dentro y fuera de la cancha.

Además de Messi, varios futbolistas que habían llegado con molestias evolucionaron favorablemente. Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel entrenan a la par del grupo.

En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez continúa recuperándose de la lesión en un dedo de la mano derecha, aunque todo indica que estará disponible para el debut. Con el plantel prácticamente completo, Argentina ultima detalles antes del primer partido del Grupo J. Scaloni deberá definir el último ajuste táctico antes de salir a la cancha en Kansas City.