Qué revela el audio de la madre de Agostina tras la desaparición de la adolescente

Según se desprende del mensaje, la madre de la adolescente sostenía que Barrelier había sido una de las últimas personas que había tenido contacto con la joven antes de que desapareciera. También hacía referencia a información aportada por amigas de Agostina, quienes habrían manifestado que la adolescente tenía previsto encontrarse con él durante esa jornada.

El audio además reconstruye los momentos iniciales de incertidumbre, cuando la familia intentó comunicarse con la joven sin obtener respuestas y advirtió que su teléfono celular había dejado de estar operativo.

Ese contexto es considerado relevante por los investigadores, ya que permite reconstruir parte de la secuencia previa a la desaparición y establecer los movimientos de las personas involucradas. La difusión del material volvió a colocar bajo análisis el vínculo que mantenían Agostina y Barrelier, una relación que ha sido objeto de distintas interpretaciones desde el inicio de la investigación.

Mientras algunos testimonios indicaron la existencia de una relación sentimental previa, otras declaraciones señalaron que al momento de los hechos mantenían únicamente un vínculo de amistad. Ese aspecto continúa siendo evaluado por la fiscalía a través de testimonios, pericias telefónicas y análisis de comunicaciones.

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El acusado busca ampliar su declaración

En paralelo, la situación procesal de Barrelier atraviesa una etapa clave. El principal sospechoso solicitó ampliar su declaración ante la fiscalía una vez que reciba el alta médica, una instancia que podría aportar nuevos elementos a una investigación que permanece bajo estricta reserva.

La acusación sostiene que el hombre habría participado en el abuso, asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de la adolescente, uno de los aspectos que mayor conmoción generó en la opinión pública.

La hipótesis de una maniobra para ocultar pruebas

La fiscalía también sostiene que el hecho no habría sido cometido de manera aislada. La investigación apunta a la existencia de una presunta red de colaboración posterior destinada a eliminar rastros y dificultar el esclarecimiento del caso.

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Por ese motivo permanecen detenidos Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, quienes enfrentan acusaciones vinculadas al supuesto encubrimiento del crimen.

Los investigadores sospechan que Andreani habría facilitado un vehículo utilizado para trasladar los restos de la víctima y que posteriormente habría intentado eliminar posibles evidencias. En tanto, Fassetta está señalado por una presunta participación en maniobras destinadas a ocultar pruebas consideradas relevantes para la causa.

Mientras continúan las pericias sobre teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos, la Justicia intenta determinar con precisión qué ocurrió durante las horas previas al crimen y cuál fue el grado de participación de cada uno de los imputados.

En ese escenario, el audio grabado por la madre de Agostina pocas horas después de la desaparición se convirtió en una nueva pieza dentro de un expediente que sigue sumando pruebas y que busca reconstruir uno de los casos criminales que más impacto generó en Córdoba durante los últimos años.