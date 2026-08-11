San Juan conformó el Comité contra la Trata y Explotación de Personas

Un trabajo articulado para fortalecer la prevención:

El acuerdo establece que las instituciones participantes trabajarán de manera coordinada para desarrollar acciones de sensibilización, prevención, capacitación y formación, además de diseñar programas y cronogramas de trabajo destinados a abordar la problemática.

También contempla la conformación de una Comisión Permanente para llevar adelante acciones coordinadas, con responsabilidades definidas entre las instituciones que integran el espacio.

Entre sus objetivos se encuentra generar herramientas que permitan fortalecer la respuesta institucional frente a la trata y explotación de personas, así como promover acciones de prevención y asistencia a las víctimas.

El acta también prevé la posibilidad de instrumentar las acciones mediante convenios específicos, que establecerán las obligaciones y actividades correspondientes a cada una de las partes.

Una iniciativa que suma al sector público y privado:

La ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó la participación del sector privado en esta iniciativa y valoró especialmente la propuesta impulsada por el Grupo Andesmar “Es muy importante que del sector privado surja la iniciativa de trabajar sobre una problemática tan grave como es la trata de personas”, señaló.

En este sentido, explicó que, si bien los organismos estatales intervienen ante la detección de casos, el nuevo espacio permitirá coordinar esfuerzos y fortalecer el trabajo conjunto.

Palma también remarcó que la prevención requiere del compromiso de toda la sociedad y llamó a no permanecer indiferentes ante posibles situaciones de trata:“Todos los ciudadanos podemos ser parte comprometiéndonos y no mirando hacia el costado”, expresó.

La ministra señaló además que existen distintas modalidades de trata y que, en determinadas situaciones, las propias víctimas pueden no reconocer lo que están atravesando. Por eso, consideró fundamental facilitar el acceso a la denuncia y brindar herramientas para que la comunidad pueda colaborar.

En ese sentido, recordó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima y destacó que cualquier información puede resultar útil para detectar una situación y contribuir a la protección de una posible víctima.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín destacó la responsabilidad del Estado en la prevención y respuesta frente a los delitos y valoró la conformación del nuevo espacio de articulación.

“Una de las funciones que tenemos como Gobierno es mantener la paz. Por lo tanto, ante todo hecho delictivo tenemos que estar preparados para atacarlo fuertemente”, afirmó.

Martín señaló que el Comité permitirá intercambiar experiencias, sincronizar acciones y mejorar la respuesta de los organismos involucrados frente a la trata de personas y sostuvo que se trata de un delito que requiere una labor coordinada debido a sus características y a la dificultad que presenta para ser detectado. “Este comité va a poder intercambiar experiencia, sincronizar y trabajar de mejor manera ante un delito silencioso, que requiere lo mejor de nuestra labor”, expresó.

Durante la jornada, la Cámara de Diputados de San Juan declaró de interés social y cultural las actividades desarrolladas en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas.

A esto se sumó el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, que declaró de interés educativo, social, cultural y sanitario el foro de concientización y la firma del Acta Acuerdo de Colaboración Interinstitucional para la conformación de la Comisión Permanente de Sensibilización y Lucha contra la Trata.

La conformación del espacio contó con la presencia del vicegobernador de la Provincia, Fabián Martín, quien encabezó la mesa institucional.

Participaron además el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Antonio Platero; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado; y el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos.

También integraron la mesa el jefe de la Unidad San Juan de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, inspector Mario Cristóbal Farías; la directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan, Sandra Barceló; la directora ejecutiva de Fundación Andesmar, María Inés Nadal; y la representante en San Juan del Grupo Andesmar, Federica Mariconda.

En representación de organismos vinculados específicamente con la prevención y abordaje de la trata participaron la delegada regional en Cuyo del Comité Nacional contra la Trata y Explotación de Personas, María Eugenia Raverta, y el delegado regional en Cuyo de RENATRE, Guillermo Zone.