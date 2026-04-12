San Juan Cerca lleva con trámites y servicios a Ullum

Entre otros trámites, los interesados podrán realizar actualizaciones o solicitudes de DNI, gestionar la tarjeta SUBE; habrá operativo de licencias de conducir; pedir la regulación dominial, asesoramiento previsional y laboral. Inclusive se podrá crear la cuenta de Ciudadano Digital, recuperar contraseñas, descargar documentos alojados en esa plataforma y hacer consulta de trámites digitales; gestionar el pago de impuesto inmobiliario y automotor, entre otros.

Se podrá pedir certificados de antecedentes, verificación de vehículos y localización de objetos robados. Se podrá regularizar deudas y pedir información sobre cuotas, impresión de boletas del IPV, informarse sobre los requisitos de nuevas inscripciones, también sobre regulación dominial de barrios del IPV, entre otros. También se podrá colocar pipetas para pulgas y garrapatas a perros, pedir antiparasitarios para mascotas (es indispensable llevar los animales al operativo) y consultar sobre tenencia responsable de mascotas y sobre arbolado urbano, poda, erradicación de árboles.

Personal de Epre dará información sobre subsidios de Tarifa Social y RASE, tomarán reclamos y darán asistencia en temas de eficiencia energética.

Los emprendedores podrán anotarse en el Registro Provincial que los habilita a recibir capacitaciones y participar en ferias; también sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) y sobre el programa Pymes y Emprendedores, entre otros. Además se dará asesoramiento y se tomarán denuncias en Defensa al Consumidor, estará el Registro RUPA para inscribir a los productores agropecuarios y el registro de Marcas y Señales para los productores ganaderos.

Se dará asesoramiento sobre el registro de Productores Mineros y el programa Huellas Mineras; también habrá información disponible para clubes y entidades deportivas, además sobre actividades deportivas para personas mayores y deporte adaptado.

Se podrá hacer consultas sobre mutuales y cooperativas, asistencia, y los programas vigentes para personas con discapacidad, Género y Niñez, Adolescencia y Familia. Se brindará asesoramiento sobre la activación de licencias y consultas de notebooks y netbooks del programa Maestro de América y entre los servicios para docentes, solicitar registro de títulos, legalización de copias, consultar expedientes, certificación de títulos, resúmenes de licencias, planta funcional. Se dará asesoramiento sobre Becas Progresar y Plan FinEs.

Se podrá realizar controles médicos de signos vitales, control de peso y talla, atención de Medicina de Familia -incluye atención de adultos y pediatría-, Odontología, Salud Mental, Laboratorio (test de HIV, Hepatitis, Chagas, etc), Vacunación, programa de Sedentarismo y turnos a través de 0800 y CIDI.

En el contexto de San Juan Cerca se realizará un curso de manipulación de alimentos para quienes deban obtener o renovar los carnets que habilitan al trabajo gastronómico, tanto para quien hace preparaciones como quien es mozo o tiene un restaurante o un café, según los requisitos del Código Alimentario Argentino. Este curso comenzará el lunes 13 de abril a las 9 horas en la sede de la Unión Vecinal Villa Aurora (en Buenaventura Luna s/n, Villa Aurora) y luego continuará al otro día, el 14, a partir de las 9, en el mismo predio de la escuela EPET N° 9 Dr. René Favaloro. Las dos jornadas son obligatorias. Quienes no pudieron inscribirse de manera virtual, podrán registrarse de forma presencial en el momento.