San Juan celebró el Día del Comercio con esperados anuncios para el sector

“El sector comercial será uno de los grandes beneficiados con la eliminación del adicional Lote Hogar, no solo sobre ingresos brutos, sino también sobre operaciones financieras que llevaban impuestos de sello”, explicó Fernández.

El funcionario agregó que la tarifa nivelada —publicada oficialmente esta semana— permitirá ordenar los gastos estacionales de los comercios: “Esto va a generar un alivio financiero, particularmente en los meses de mayor consumo, como el verano. Les dará previsibilidad y un flujo de gastos más ordenado”.

Según precisó, la adhesión al sistema será voluntaria y estará disponible para todos los comerciantes que cuenten con 12 meses de historial de consumo eléctrico. El cálculo se realizará sobre un promedio móvil anual, aplicando la tarifa vigente en cada período.

Por su parte, el titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, celebró las medidas anunciadas y destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno provincial: “Son noticias esperadas. Esto le permite al comerciante disponer de mayor flujo de dinero y planificar ventas u ofertas futuras”, señaló.

Rodríguez también valoró la decisión de eliminar el adicional Lote Hogar, al que calificó como “un impuesto distorsivo vigente desde hace 20 años”.

“Por lo general, el principal aportante de ingresos brutos es el comercio. La mayor parte de los recursos que recibe el Estado proviene de la actividad privada, así que estas medidas son muy importantes para nosotros”, expresó.

El acto culminó con el reconocimiento a la labor del sector en un contexto económico desafiante y con un mensaje de fortalecimiento del vínculo entre el Estado provincial y los comerciantes sanjuaninos.