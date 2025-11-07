"
San Juan celebró el Día del Comercio con esperados anuncios para el sector

Durante el acto por el Día del Comercio, el ministro Gustavo Fernández y Hermes Rodríguez valoraron medidas provinciales que benefician al sector, como la factura nivelada y la quita del adicional Lote Hogar.

En el marco del Día Nacional del Comercio, celebrado el 6 de noviembre, el Gobierno de San Juan realizó este viernes un acto de homenaje al sector en el Salón Cruce de los Andes, con la participación del ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Gustavo Fernández, y el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez.

Durante el encuentro, se destacaron anuncios de alivio financiero y tributario para la actividad. Fernández subrayó la relevancia del sector comercial dentro de la economía provincial: “Es un sector clave. Junto con el industrial, son los dos principales dadores de empleo formal en la provincia, con más de 14.000 trabajadores registrados”, afirmó.

En ese contexto, el ministro ratificó dos medidas que beneficiarán directamente al comercio sanjuanino: la eliminación del adicional Lote Hogar y la implementación de la factura nivelada para consumos eléctricos.

“El sector comercial será uno de los grandes beneficiados con la eliminación del adicional Lote Hogar, no solo sobre ingresos brutos, sino también sobre operaciones financieras que llevaban impuestos de sello”, explicó Fernández.

El funcionario agregó que la tarifa nivelada —publicada oficialmente esta semana— permitirá ordenar los gastos estacionales de los comercios: “Esto va a generar un alivio financiero, particularmente en los meses de mayor consumo, como el verano. Les dará previsibilidad y un flujo de gastos más ordenado”.

Según precisó, la adhesión al sistema será voluntaria y estará disponible para todos los comerciantes que cuenten con 12 meses de historial de consumo eléctrico. El cálculo se realizará sobre un promedio móvil anual, aplicando la tarifa vigente en cada período.

Por su parte, el titular de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, celebró las medidas anunciadas y destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno provincial: “Son noticias esperadas. Esto le permite al comerciante disponer de mayor flujo de dinero y planificar ventas u ofertas futuras”, señaló.

Rodríguez también valoró la decisión de eliminar el adicional Lote Hogar, al que calificó como “un impuesto distorsivo vigente desde hace 20 años”.

“Por lo general, el principal aportante de ingresos brutos es el comercio. La mayor parte de los recursos que recibe el Estado proviene de la actividad privada, así que estas medidas son muy importantes para nosotros”, expresó.

El acto culminó con el reconocimiento a la labor del sector en un contexto económico desafiante y con un mensaje de fortalecimiento del vínculo entre el Estado provincial y los comerciantes sanjuaninos.

