San Juan celebra el Día del Malbec con catas y degustaciones

El cierre será el sábado 18 de abril con “San Juan en tu Copa: Edición Malbec”, en el Chalet Cantoni Casa Cultural (Rivadavia), de 19 a 00. El evento contará con catas dirigidas gratuitas (con cupo limitado), gastronomía, vino por copa y espectáculos en vivo, con la participación de artistas locales y DJs.

Con entrada libre y propuestas para todos los públicos, esta semana especial invita a descubrir la identidad vitivinícola de San Juan a través de su cepa insignia, en un recorrido que combina sabores, cultura y experiencias únicas.

Experiencias gastronómicas con identidad sanjuanina

Restaurantes adheridos ofrecerán menús especiales con maridajes de Malbec, combinando platos típicos con este varietal:

• Clapton Café y Vinos (Capital): del 13 al 18 de abril, almuerzos y cenas con cortes de carne y postres acompañados de Malbec. El viernes 17 habrá un menú especial con punta de espalda, tomaticán y flan con dulce de leche.

• El Alba Casa de Campo (Zonda): del 17 al 19 de abril, almuerzos con propuesta de lentejas de mar, Malbec Citric, postre y café.

• Finca Sierras Azules (Zonda): del 17 al 19 de abril, experiencia completa que incluye menú por pasos maridado con distintas expresiones de Malbec, además de visita guiada por viñedos y bodega.

• De Moño Rojo - Hotel del Bono Central y Hotel del Bono Park: del 17 al 19 de abril, almuerzos y cenas con platos donde el Malbec es protagonista, tanto en preparaciones saladas como en postres.