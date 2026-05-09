Las tres frutas más recomendadas para combatir el envejecimiento

La experta enumeró los factores capaces de acelerar el envejecimiento de la piel y son los siguientes:
- Los factores genéticos y hormonales.
- El tipo de alimentación.
- El exceso de ingesta calórica.
- El consumo de alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares.
- El consumo de alimentos inflamatorios.
- La exposición inadecuada al sol.
- La falta de sueño.
- El estrés.
- El tabaco y el alcohol.
La importancia de la alimentación en el cuidado de la piel
Llevar una correcta alimentación es fundamental para prevenir el envejecimiento celular, de modo que una dieta mediterránea rica en frutas, vegetales y hortalizas es la mejor garantía para mantener a raya el deterioro y así tener una piel sana y evitar el envejecimiento prematuro que tanto nos preocupa, dijo la nutricionista.
Además, señaló que "la inflamación tiene un papel muy importante en el envejecimiento de la piel y cada vez se está estudiando más y tenemos más información acerca de cómo influye". Clarés explicó que la inflamación es una función metabólica disminuida por una mala alimentación y eso puede conducir a un envejecimiento prematuro, la aparición de arrugas prematuras, flacidez, falta de luminosidad, textura irregular y poros dilatados.
Llevar una alimentación antiinflamatoria es muy relevante para retrasar el envejecimiento de la piel antes de tiempo y entre los alimentos que ocasionan flacidez temprana según la nutricionista se encuentran: grasas trans, azúcares, sal, café, carnes rojas, carbohidratos simples, alcohol, comida muy picante, refrescos azucarados y fritos.
La nutricionista dijo que la piel es un órgano vital que debemos cuidar y mantener en buen estado para que sea capaz de realizar correctamente sus múltiples funciones y una dieta equilibrada y rica en nutrientes es esencial para mantenerla saludable, radiante y evitar afecciones como la dermatitis atópica, la psoriasis, la rosácea, y el acné.
Las tres frutas que combaten el envejecimiento
La especialista dijo que, entre los alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento de la piel se encuentran, la palta, las nueces, el yogur natural, las zanahorias, el té verde, las espinacas y los tomates. Además, deberíamos comer las siguientes tres frutas por su poder antienvejecimiento:
- El kiwi. Es la fruta más completa nutricionalmente por su alto contenido en vitamina C. Además, contiene dieciséis vitaminas y minerales esenciales: fibra, calcio, hierro, potasio y es diurético, sirve para adelgazar y no retener líquidos, ayuda a controlar la presión arterial, es un protector de las arterias y los capilares sanguíneos y ayuda a mejorar la circulación de la sangre y a combatir el colesterol malo. Tiene un gran poder antioxidante. Ayuda a mantener las defensas del cuerpo altas, favorece el tránsito intestinal, previene la anemia, ofrece grandes beneficios para la piel y promueve la regeneración celular, por lo que es ideal para combatir el acné, las cicatrices, las arrugas o las machas en el rostro.
- Las uvas. Son una gran fuente de antioxidantes, una fruta detox que ayuda a nuestro organismo a limpiarse y depurarse. Tienen acción anticoagulante, mejoran el perfil del colesterol en sangre, tienen acción antivírica y antimicótica. Son un excelente laxante que ayuda a combatir el estreñimiento, además de equilibrar la flora intestinal debido a su contenido en fibra. Refuerzan las defensas de nuestro organismo por su contenido en sustancias antioxidantes, como el resveratrol. Retardan el envejecimiento por su contenido en antioxidantes.
- La naranja. Es una de las mejores frutas para obtener la dosis de vitamina C diaria. Es necesaria para la síntesis de colágeno, como antioxidante y para un buen funcionamiento del sistema inmunitario. Contiene vitamina C, folatos, ácidos orgánicos, flavonoides y carotenoides. Ayuda a prevenir las infecciones y la gravedad y la duración de los resfriados, y fortalece el sistema inmunitario. Es una de las pocas frutas con un bajo índice glucémico. Contiene pectina, una fibra soluble que ayuda a controlar los niveles de colesterol, presenta un gran poder antiinflamatorio, antioxidante y nos ayuda a retardar el envejecimiento.