La Municipalidad de la Capital realizó la entrega de nuevas remeras a integrantes de las pistas de salud que funcionan en distintos puntos del departamento, así como también a niños que participan en las escuelas de iniciación deportiva, y otros programas impulsados por el municipio.
Capital entregó remeras a integrantes de las pistas de salud y escuelas deportivas
La actividad fue en el Club Colón Junior y reunió a participantes de programas deportivos, centros de adultos mayores y escuelas de iniciación deportiva.