Capital entregó remeras a integrantes de las pistas de salud y escuelas deportivas

El acto se llevó a cabo en el Club Colón Junior y contó con la presencia de la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, quien felicitó a la Dirección de Deportes y a la Secretaría de Gobierno, junto a todas sus áreas, por el trabajo permanente que desarrollan.

La jornada estuvo marcada por un clima de alegría y participación, con presentaciones de baile protagonizadas por integrantes de las 27 pistas de salud que tiene el municipio.