Robos frustrados y detenciones: operativos simultanéos en Chimbas

Dos intentos de robo, uno en una fábrica y otro en plena calle, sacudieron a Chimbas en pocas horas. En ambos casos, la rápida intervención policial evitó que los delitos se concretaran y dejó a los sospechosos detenidos.

En pocas horas, el departamento Chimbas volvió a quedar en el centro de la escena por dos hechos delictivos que generaron preocupación entre vecinos y trabajadores. Aunque ocurrieron en lugares distintos, ambos episodios tuvieron un denominador común: intentos de robo rápidos, oportunistas y frustrados por la intervención policial.

El primer episodio ocurrió este viernes en la planta industrial Sidertec, ubicada en el departamento Chimbas. Mientras realizaban recorridas preventivas por la zona, efectivos policiales detectaron movimientos extraños en el interior del predio.

Al ingresar, encontraron a un hombre en el segundo piso del horno N°1, forcejeando para llevarse cables y un extractor de aire. El sospechoso, identificado como Vidable, fue reducido en el lugar antes de que pudiera escapar con los elementos.

Según fuentes policiales, no se registraron daños importantes en la infraestructura y todos los objetos fueron recuperados. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Emiliano Usín.

Un asalto al paso que terminó con una mujer herida

Horas más tarde, otro hecho volvió a encender la alarma en Chimbas, esta vez en el barrio Báez Laspiur. Una mujer caminaba por la intersección de Valdez y Gobernador Izaza cuando fue abordada por un joven de 23 años, identificado como Cortés Espejo, que intentó robarle el celular.

La víctima se resistió y se produjo un forcejeo, durante el cual sufrió lesiones. Vecinos y efectivos lograron reducir al agresor, que fue detenido a los pocos minutos. El fiscal Carlos Rodríguez ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia por los delitos de robo y lesiones.

