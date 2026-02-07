En pocas horas, el departamento Chimbas volvió a quedar en el centro de la escena por dos hechos delictivos que generaron preocupación entre vecinos y trabajadores. Aunque ocurrieron en lugares distintos, ambos episodios tuvieron un denominador común: intentos de robo rápidos, oportunistas y frustrados por la intervención policial.
Robos frustrados y detenciones: operativos simultanéos en Chimbas
Dos intentos de robo, uno en una fábrica y otro en plena calle, sacudieron a Chimbas en pocas horas. En ambos casos, la rápida intervención policial evitó que los delitos se concretaran y dejó a los sospechosos detenidos.