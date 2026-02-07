Robos frustrados y detenciones: operativos simultanéos en Chimbas

image

Según fuentes policiales, no se registraron daños importantes en la infraestructura y todos los objetos fueron recuperados. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Emiliano Usín.

Un asalto al paso que terminó con una mujer herida

Horas más tarde, otro hecho volvió a encender la alarma en Chimbas, esta vez en el barrio Báez Laspiur. Una mujer caminaba por la intersección de Valdez y Gobernador Izaza cuando fue abordada por un joven de 23 años, identificado como Cortés Espejo, que intentó robarle el celular.

image

La víctima se resistió y se produjo un forcejeo, durante el cual sufrió lesiones. Vecinos y efectivos lograron reducir al agresor, que fue detenido a los pocos minutos. El fiscal Carlos Rodríguez ordenó iniciar el procedimiento especial de flagrancia por los delitos de robo y lesiones.