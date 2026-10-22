El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el parte de transitabilidad para la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan, confirmando que todos los corredores se encuentran habilitados, aunque bajo la recomendación de circular con extrema precaución.
Vialidad Nacional pidió precaución para circular por las rutas sanjuaninas
Vialidad Nacional informó que la totalidad de las rutas nacionales en la provincia de San Juan se encuentran transitables, aunque se exige máxima precaución al conducir.