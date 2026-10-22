Vialidad Nacional pidió precaución para circular por las rutas sanjuaninas

El factor climático y las bajas temperaturas registradas en zonas cordilleranas propician la formación de hielo sobre la calzada, precipitaciones en forma de agua nieve o lluvia intermitente y densos bancos de niebla matutinos. Este panorama afecta principalmente a la Ruta Nacional 149 en los departamentos Calingasta e Iglesia, así como a los tramos de la Ruta Nacional 40 Norte entre la Capital, Jáchal y el límite con la vecina provincia de La Rioja.

Asimismo, en el área prestacional de la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja se registraron sectores con visibilidad reducida por niebla. En paralelo, en los accesos urbanos de mayor volumen vehicular —como la Avenida de Circunvalación (A014), la RN 20 a San Luis, la RN 40 Sur hacia Mendoza y la RN 153—, las cuadrillas viales desarrollan tareas de inspección y mantenimiento de rutina, por lo que se exige adecuar la velocidad a las condiciones del camino.