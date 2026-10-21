"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Personal de Vialidad realiza tareas de mantenimiento e inspección en rutas

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió el informe oficial de transitabilidad de las 06:00 hs de este miércoles 21 de octubre.

Prensa y Relaciones Públicas del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dieron a conocer el reporte de rutas correspondiente a las 06:00 hs de este miércoles 21 de octubre. La repartición confirmó que la totalidad de los corredores viales nacionales de la provincia permanecen habilitados, recomendando transitar con máxima precaución en todo el mapa vial.

Según precisó el organismo nacional, tanto el personal técnico como los equipos pesados de la institución se encuentran distribuidos en diferentes frentes de trabajo realizando labores preventivas de inspección y conservación sobre la red provincial.

Debido al movimiento de maquinaria y personal de calzada en accesos urbanos y rutas interprovinciales, las autoridades aconsejan a los conductores disminuir la velocidad progresivamente, circular en todo momento con luces bajas encendidas y guardar la distancia de frenado adecuada.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar