Prensa y Relaciones Públicas del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional dieron a conocer el reporte de rutas correspondiente a las 06:00 hs de este miércoles 21 de octubre. La repartición confirmó que la totalidad de los corredores viales nacionales de la provincia permanecen habilitados, recomendando transitar con máxima precaución en todo el mapa vial.
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Personal de Vialidad realiza tareas de mantenimiento e inspección en rutas
El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió el informe oficial de transitabilidad de las 06:00 hs de este miércoles 21 de octubre.