Personal de Vialidad realiza tareas de mantenimiento e inspección en rutas

Según precisó el organismo nacional, tanto el personal técnico como los equipos pesados de la institución se encuentran distribuidos en diferentes frentes de trabajo realizando labores preventivas de inspección y conservación sobre la red provincial.

Debido al movimiento de maquinaria y personal de calzada en accesos urbanos y rutas interprovinciales, las autoridades aconsejan a los conductores disminuir la velocidad progresivamente, circular en todo momento con luces bajas encendidas y guardar la distancia de frenado adecuada.