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Todas las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución

El 9° Distrito de Vialidad Nacional difundió el parte oficial de las 06:00 hs de este martes 20 de octubre sobre el estado de la red vial nacional en San Juan.

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió el informe oficial de transitabilidad correspondiente a las 06:00 hs de este martes 20 de octubre. El organismo confirmó que la totalidad de los corredores nacionales que atraviesan la provincia se encuentran habilitados, bajo la recomendación de circular con precaución en todo el territorio.

Desde la repartición pública detallaron que el personal técnico y los equipos viales se encuentran desplegados sobre las calzadas realizando inspecciones preventivas y trabajos de mantenimiento de rutina para garantizar la conservación de la red vial.

Ante la presencia de maquinaria pesada y operarios en los distintos tramos interprovinciales y accesos al Gran San Juan, las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad de manera gradual, transitar siempre con luces bajas encendidas y respetar las indicaciones de las cuadrillas en ruta.

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