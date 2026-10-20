Todas las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución

Desde la repartición pública detallaron que el personal técnico y los equipos viales se encuentran desplegados sobre las calzadas realizando inspecciones preventivas y trabajos de mantenimiento de rutina para garantizar la conservación de la red vial.

Ante la presencia de maquinaria pesada y operarios en los distintos tramos interprovinciales y accesos al Gran San Juan, las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad de manera gradual, transitar siempre con luces bajas encendidas y respetar las indicaciones de las cuadrillas en ruta.