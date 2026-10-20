El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió el informe oficial de transitabilidad correspondiente a las 06:00 hs de este martes 20 de octubre. El organismo confirmó que la totalidad de los corredores nacionales que atraviesan la provincia se encuentran habilitados, bajo la recomendación de circular con precaución en todo el territorio.
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Todas las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución
El 9° Distrito de Vialidad Nacional difundió el parte oficial de las 06:00 hs de este martes 20 de octubre sobre el estado de la red vial nacional en San Juan.