Advierten por calzada congelada y lluvia en rutas de la provincia

Debido al descenso de temperatura y la inestabilidad que afecta a la región, los corredores cordilleranos como la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia) y la Ruta Nacional 150 (Jáchal, Rodeo e Ischigualasto) presentan riesgo de formación de capas de hielo, registros de aguanieve y precipitaciones. Similares recomendaciones rigen para la Ruta Nacional 40 Norte, en el trayecto San Juan - Jáchal y desde Huaco hasta el límite provincial con La Rioja.

Por su parte, la Ruta Nacional 141 hacia La Rioja registra bancos de niebla matutinos que condicionan la visibilidad de los automovilistas. En los accesos clave al Gran San Juan, tales como la Avenida de Circunvalación (A014), la RN 20 a San Luis, la RN 40 Sur hacia Mendoza y la RN 153, cuadrillas viales desarrollan tareas de inspección y mantenimiento, por lo que se exige adecuar la velocidad y acatar la señalización provisional.