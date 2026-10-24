El Área de Prensa y Relaciones Institucionales del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió el reporte oficial sobre el estado de la red vial nacional en la provincia, correspondiente a las 06:00 hs de este sábado 24 de octubre. De acuerdo con el informe, todas las arterias principales permanecen transitables, aunque las condiciones meteorológicas imponen extremar los cuidados al volante.
Advierten por calzada congelada y lluvia en rutas de la provincia
El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió el informe correspondiente a las 06:00 hs de este sábado 24 de octubre.