Robo y abuso: el testimonio de la menor agredida fue contundente

Fuentes calificadas señalaron a sanjuan8.com que es inminente la formalización de la investigación penal preparatoria contra los tres mayores de edad detenidos: Agustín Vila y Juan Tello (ambos quedaron aprehendidos tras la audiencia de control de detención) y otro sujeto de apellido Narváez (detenido en la tarde del lunes).

Vila es el señalado como el presunto agresor sexual de la adolescente. Sin embargo, los demás sujetos de la causa también quedarán vinculados por no haber estado en el lugar del ataque y no haber hecho nada para detener su accionar.

En este contexto, Vila y Narváez serían imputados por abuso sexual, este último por participación primaria que tiene la misma pena que la autoría del hecho. Además, se les sumará a ambos el delito de robo.

En el caso de Tello, la situación sería distinta, debido a que estaría vinculado al delito de encubrimiento, no a lo que sucedió directamente dentro de la vivienda de Concepción.

En tanto que el menor, hermano de Tello, que está bajo la órbita de otro Juzgado, también habría sido señalado en la participación primaria del abuso y del robo. Pero esta causa va por otra vía judicial y quedará en mano de la jueza Camus las imputaciones.