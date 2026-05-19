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Robo y abuso: el testimonio de la menor agredida fue contundente

La situación de los detenidos se agrava con el testimonio de la menor que señaló a su agresor y qué fue lo que sucedió en su casa en Concepción.

Este martes la Justicia dio un paso clave en la causa que investiga el robo a una familia en su vivienda en Concepción, en la madrugada del sábado 16 de mayo, en el que los ladrones están señalados por presuntamente abusar sexualmente de una adolescente de 13 años durante el hecho.

Es que esta mañana se realizó la entrevista videograbada a la víctima, con la presencia de las partes que observaron el testimonio desde otra habitación. En Cámara Gesell, el testimonio de la adolescente de 13 años fue contundente: especificó el ataque que sufrió y señaló al culpable.

A partir de esto, se complica la situación de los ahora 3 detenidos (hay un cuarto aprehendido que está bajo la órbita de la jueza de Menores, Julia Camus, por no alcanzar los 18 años).

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Fuentes calificadas señalaron a sanjuan8.com que es inminente la formalización de la investigación penal preparatoria contra los tres mayores de edad detenidos: Agustín Vila y Juan Tello (ambos quedaron aprehendidos tras la audiencia de control de detención) y otro sujeto de apellido Narváez (detenido en la tarde del lunes).

Vila es el señalado como el presunto agresor sexual de la adolescente. Sin embargo, los demás sujetos de la causa también quedarán vinculados por no haber estado en el lugar del ataque y no haber hecho nada para detener su accionar.

En este contexto, Vila y Narváez serían imputados por abuso sexual, este último por participación primaria que tiene la misma pena que la autoría del hecho. Además, se les sumará a ambos el delito de robo.

En el caso de Tello, la situación sería distinta, debido a que estaría vinculado al delito de encubrimiento, no a lo que sucedió directamente dentro de la vivienda de Concepción.

En tanto que el menor, hermano de Tello, que está bajo la órbita de otro Juzgado, también habría sido señalado en la participación primaria del abuso y del robo. Pero esta causa va por otra vía judicial y quedará en mano de la jueza Camus las imputaciones.

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