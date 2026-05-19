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Salud y asesoramiento gratuito en Rivadavia: la propuesta de un grupo de amigos profesionales

La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios básicos y descomprimir centros de salud mediante operativos comunitarios.

Un grupo de profesionales de Rivadavia impulsa una iniciativa solidaria destinada a acercar atención médica y asesoramiento jurídico gratuito a vecinos de distintos barrios del departamento.

La propuesta es encabezada por Nicolás Ibaceta, médico y estudiante de abogacía, junto a un equipo integrado por colegas, amigos y profesionales de distintas áreas, entre ellos abogados y psicólogos, quienes desde hace tiempo realizan acciones comunitarias orientadas a facilitar el acceso a servicios esenciales.

“Nos dimos cuenta del difícil acceso que tiene mucha gente al sistema de salud y a consultas básicas. Hay situaciones simples que se pueden resolver desde el consultorio y así también ayudar a descomprimir hospitales y centros de mayor complejidad”, explicó Ibaceta.

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Actualmente, las atenciones médicas gratuitas se desarrollan en distintos puntos de Rivadavia, como Villa del Carmen, Villa Santa Anita, clubes y uniones vecinales del departamento.

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Una de las próximas jornadas se llevará a cabo este miércoles a las 16 horas en la Unión Vecinal de Villa del Carmen, ubicada sobre calle 1° de Mayo, cerca de la plaza e iglesia de la zona. Allí se brindarán consultas médicas gratuitas, especialmente destinadas a adultos mayores y vecinos que no pueden acceder fácilmente a turnos en el sistema público o privado.

Además del servicio de salud, el grupo también comenzó a organizar asesorías jurídicas gratuitas. Según indicó Ibaceta, gracias al trabajo conjunto con profesionales y contactos de la Universidad del Congreso, se podrá incorporar la participación de abogados, escribanos y estudiantes avanzados para asistir a vecinos en trámites y consultas legales.

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En ese marco, el jueves 28 de mayo a las 17:30 horas se realizará una nueva actividad en el mismo lugar, con la participación de docentes y alumnos de la Universidad del Congreso.

“Todo lo hacemos de manera solidaria y gratuita. Somos amigos de toda la vida y decidimos aportar desde nuestras profesiones para ayudar a la comunidad”, destacó Ibaceta.

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