Salud y asesoramiento gratuito en Rivadavia: la propuesta de un grupo de amigos profesionales

Actualmente, las atenciones médicas gratuitas se desarrollan en distintos puntos de Rivadavia, como Villa del Carmen, Villa Santa Anita, clubes y uniones vecinales del departamento.

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Una de las próximas jornadas se llevará a cabo este miércoles a las 16 horas en la Unión Vecinal de Villa del Carmen, ubicada sobre calle 1° de Mayo, cerca de la plaza e iglesia de la zona. Allí se brindarán consultas médicas gratuitas, especialmente destinadas a adultos mayores y vecinos que no pueden acceder fácilmente a turnos en el sistema público o privado.

Además del servicio de salud, el grupo también comenzó a organizar asesorías jurídicas gratuitas. Según indicó Ibaceta, gracias al trabajo conjunto con profesionales y contactos de la Universidad del Congreso, se podrá incorporar la participación de abogados, escribanos y estudiantes avanzados para asistir a vecinos en trámites y consultas legales.

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En ese marco, el jueves 28 de mayo a las 17:30 horas se realizará una nueva actividad en el mismo lugar, con la participación de docentes y alumnos de la Universidad del Congreso.

“Todo lo hacemos de manera solidaria y gratuita. Somos amigos de toda la vida y decidimos aportar desde nuestras profesiones para ayudar a la comunidad”, destacó Ibaceta.