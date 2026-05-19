La provincia celebra la Olivicultura con actividades

Del 21 al 23 de mayo, las cervezas que se sirvan en las cervecerías Oasis, Ancestral y Donata y en el restó Santa Margarita estarán acompañadas por aceitunas sanjuaninas. Esta iniciativa tiene como objetivo posicionar a este producto como un buen complemento para las reuniones sociales.

El jueves 21, la Casa de San Juan en Buenos Aires será sede una serie de actividades. De 16 a 18 horas se llevará a cabo un encuentro con miembros de la Federación Olivícola Argentina (FOA), autoridades provinciales y nacionales e integrantes de la Cámara Olivícola de San Juan. De 18 a 19 horas se invita al público en general a participar de las distintas exposiciones de productos de empresas olivícolas sanjuaninas y también a una cata dirigida. Finalmente, a las 19 horas se realizará la presentación del 15° Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva, que se llevará a cabo en San Juan del 1 al 6 de septiembre. Para esta presentación se contará con la actuación de Los Santos Ritos Gypsy Jazz Ensamble y un servicio de catering para los presentes.

El sábado 23 el Chalet Cantoni abrirá sus puertas de 18 a 22 horas para que los sanjuaninos y los turistas disfruten de una feria de productores de aceite de oliva virgen extra, aceitunas y otros productos típicos. Además, se realizarán catas dirigidas y se elaborará aceite de oliva en el lugar. La entrada es libre y gratuita y quienes asistan encontrarán propuestas gastronómicas y la música en vivo de Vibranova y dj Géminis

Además, en el marco de la semana de la olivicultura, la Universidad Católica de Cuyo, en colaboración con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de San Juan (AEHGA) y la Cámara Olivícola de San Juan, presentan el Proyecto de Capacitación, Sensibilización y Activación del Uso del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) en San Juan: “AOVE Sanjuanino: Identidad, Calidad y Cultura en la Gastronomía”.

Este programa aspira a transformar al AOVE sanjuanino en un verdadero embajador gastronómico de la provincia, integrándolo a la experiencia turística, fortaleciendo el consumo local y consolidando una narrativa de calidad, origen y pertenencia que proyecte a San Juan como referente nacional en cultura olivícola aplicada a la gastronomía.

Las capacitaciones, dirigidas a docentes, estudiantes y personal del sector gastronómico-hotelero, tienen como objeto promover la formación de recursos humanos especializados capaces de identificar, utilizar, valorar y difundir las cualidades del AOVE de calidad, incentivando su incorporación en la gastronomía local y fomentando su consumo entre residentes y turistas.