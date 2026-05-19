Edición Patria: la Feria Agroproductiva, en el Mercado de Rawson

Durante la jornada, más de 60 productores que integran la Feria Agroproductiva ofrecerán una amplia variedad de alimentos frescos y productos regionales elaborados por emprendedores sanjuaninos, fortaleciendo el vínculo directo entre productores y consumidores.

Uno de los grandes atractivos será la cocina en vivo del reconocido chef sanjuanino Mauricio Barón, quien elaborará sopaipillas con miel y pastelitos de membrillo. Estas preparaciones servirán como promoción de dos importantes actividades que se desarrollarán próximamente en la provincia: el IX Concurso Provincial de Membrillo Rubio de San Juan y la Semana de la Miel Sanjuanina.

La celebración tendrá también un espacio especial dedicado al sector productivo provincial con motivo del Día del Horticultor. En este marco, la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación realizarán un reconocimiento a los asociados más jóvenes de la institución, destacando el compromiso, el esfuerzo y la continuidad generacional dentro de la actividad hortícola.

Por otra parte, el Ministerio de Salud participará con stands informativos y de atención a la comunidad. El personal del Vacunatorio Central permitirá actualizar gratuitamente el calendario nacional de vacunación. Asimismo, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos llevará adelante una campaña invernal de citricos.

Con propuestas culturales, gastronómicas y productivas, la Feria Agroproductiva de San Juan Edición Patria se presenta como una oportunidad para celebrar las tradiciones argentinas, acompañar a los productores locales y compartir una mañana especial en comunidad.