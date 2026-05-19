El locro criollo es una de las recetas tradicionales argentinas para preparar en las fechas patrias, como lo es el próximo lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de mayo. Ideal para disfrutar en otoño, este guiso con porotos, maíz, carnes y cueritos es nutritivo y abundante.
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La receta para el 25 de mayo con solo 8 ingredientes y en 1 hora y media
Descubre el secreto de un locro perfecto para el Día de la Revolución de Mayo: pocos ingredientes, cocción lenta y sabor auténtico