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Fuerte choque entre dos autos en una esquina complicada de Capital

El siniestro ocurrió minutos después de las 10 de la mañana de este martes en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino.

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en una de las intersecciones más conflictivas de la zona de Capital. Minutos después de las 10:00 horas, dos automóviles colisionaron en la esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino, un cruce que frecuentemente genera caos vehicular y que nuevamente fue el escenario de un siniestro vial.

De acuerdo con las imágenes que trascendieron a través de un video del lugar, los vehículos involucrados son un Renault Logan y un Renault Clio. Tras el violento impacto, ambos rodados quedaron con visibles daños materiales en la transitada arteria.

Hasta el momento se desconoce si alguno de los conductores o acompañantes sufrió heridas de consideración. El tránsito en el sector se vio afectado debido a que los autos involucrados quedaron obstruyendo parcialmente la calzada.

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