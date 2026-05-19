Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en una de las intersecciones más conflictivas de la zona de Capital. Minutos después de las 10:00 horas, dos automóviles colisionaron en la esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino, un cruce que frecuentemente genera caos vehicular y que nuevamente fue el escenario de un siniestro vial.
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Fuerte choque entre dos autos en una esquina complicada de Capital
El siniestro ocurrió minutos después de las 10 de la mañana de este martes en el cruce de Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino.