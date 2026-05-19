Fuerte choque entre dos autos en una esquina complicada de Capital

De acuerdo con las imágenes que trascendieron a través de un video del lugar, los vehículos involucrados son un Renault Logan y un Renault Clio. Tras el violento impacto, ambos rodados quedaron con visibles daños materiales en la transitada arteria.

Hasta el momento se desconoce si alguno de los conductores o acompañantes sufrió heridas de consideración. El tránsito en el sector se vio afectado debido a que los autos involucrados quedaron obstruyendo parcialmente la calzada.