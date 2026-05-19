Hualilán proyectó exportar por US$2.700 millones y suma a un referente mundial

De acuerdo con el documento, Hualilán proyecta generar exportaciones superiores a los US$2.700 millones a lo largo de sus 14 años de vida útil estimada. En materia fiscal y de desarrollo local, el impacto económico prevé el pago de US$287 millones en regalías directas para la provincia de San Juan, sumado a más de US$540 millones en concepto de impuestos y derechos de exportación para la Nación, junto con la creación de más de 900 puestos de trabajo.

En el plano financiero, el estudio estimó un Valor Actual Neto (VAN) antes de impuestos de US$1.450 millones basándose en un precio base del oro de US$3.500 por onza. No obstante, al calcular el proyecto con los valores actuales del mercado, el VAN de la operación podría escalar hasta los US$2.672 millones.