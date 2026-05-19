"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Hualilán

Hualilán proyectó exportar por US$2.700 millones y suma a un referente mundial

El informe prevé 14 años de vida útil, la creación de 900 empleos y la incorporación de Peter Marrone, exlíder de Yamana Gold, a la compañía.

El proyecto aurífero Hualilán consolidó su perfil como uno de los desarrollos mineros más ambiciosos de la provincia tras la presentación de los resultados de su Estudio de Prefactibilidad (PFS). El informe técnico, elaborado por la prestigiosa firma internacional Ausenco para la etapa integral denominada "Máster Hualilán", ratifica el fuerte potencial económico de la mina una vez culminado el actual esquema de procesamiento (toll milling).

De acuerdo con el documento, Hualilán proyecta generar exportaciones superiores a los US$2.700 millones a lo largo de sus 14 años de vida útil estimada. En materia fiscal y de desarrollo local, el impacto económico prevé el pago de US$287 millones en regalías directas para la provincia de San Juan, sumado a más de US$540 millones en concepto de impuestos y derechos de exportación para la Nación, junto con la creación de más de 900 puestos de trabajo.

En el plano financiero, el estudio estimó un Valor Actual Neto (VAN) antes de impuestos de US$1.450 millones basándose en un precio base del oro de US$3.500 por onza. No obstante, al calcular el proyecto con los valores actuales del mercado, el VAN de la operación podría escalar hasta los US$2.672 millones.

Te puede interesar...

Desarrollo en etapas y desembarco clave

La estrategia productiva diseñada para Hualilán contempla una explotación secuencial: se iniciará mediante un sistema de lixiviación en pilas para, posteriormente, incorporar una planta de flotación convencional.

En sintonía con el robusto informe técnico, Challenger Gold sacudió el mercado minero al anunciar la incorporación de Peter Marrone como presidente no ejecutivo de la compañía. Marrone, reconocido globalmente por haber fundado y liderado durante años a la gigante Yamana Gold (exoperadora de Gualcamayo en la provincia), es una de las figuras más influyentes del sector. Su llegada aporta un fuerte respaldo institucional y un posicionamiento estratégico clave para Hualilán ante los mercados de inversión internacionales.

Próximos pasos hacia la producción

Con los números del PFS sobre la mesa, la hoja de ruta de la compañía minera ya tiene metas claras para el corto plazo:

  • Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS): Está planificado para concretarse durante el tercer trimestre de este año 2026.

  • Adhesión al RIGI: La firma avanzará en la solicitud formal para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

  • Financiamiento: Se iniciará la evaluación de las futuras estructuras de inversión requeridas para poner en marcha la construcción de la nueva escala operativa en San Juan.

Temas

Te puede interesar