Hualilán proyectó exportar por US$2.700 millones y suma a un referente mundial

Desarrollo en etapas y desembarco clave
La estrategia productiva diseñada para Hualilán contempla una explotación secuencial: se iniciará mediante un sistema de lixiviación en pilas para, posteriormente, incorporar una planta de flotación convencional.
En sintonía con el robusto informe técnico, Challenger Gold sacudió el mercado minero al anunciar la incorporación de Peter Marrone como presidente no ejecutivo de la compañía. Marrone, reconocido globalmente por haber fundado y liderado durante años a la gigante Yamana Gold (exoperadora de Gualcamayo en la provincia), es una de las figuras más influyentes del sector. Su llegada aporta un fuerte respaldo institucional y un posicionamiento estratégico clave para Hualilán ante los mercados de inversión internacionales.
Próximos pasos hacia la producción
Con los números del PFS sobre la mesa, la hoja de ruta de la compañía minera ya tiene metas claras para el corto plazo:
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Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS): Está planificado para concretarse durante el tercer trimestre de este año 2026.
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Adhesión al RIGI: La firma avanzará en la solicitud formal para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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Financiamiento: Se iniciará la evaluación de las futuras estructuras de inversión requeridas para poner en marcha la construcción de la nueva escala operativa en San Juan.