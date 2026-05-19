Movilización en Tribunales para exigir juicio por un brutal intento de femicidio

Un ataque que no fue fatal por la intervención de terceros

Los detalles que surgen de la investigación y del entorno de la víctima describen una escena dantesca. La joven sufrió heridas de tal gravedad que requirieron complejas intervenciones de reconstrucción en su rostro y cuerpo; el agresor llegó a arrancarle piezas dentales y estuvo cerca de provocarle la pérdida de un ojo. La intervención de los vecinos, alertados por los gritos desesperados, fue el factor determinante que evitó que el ataque se convirtiera en un femicidio consumado.

Tras ser arrastrada por el domicilio y apuñalada, la víctima fue rescatada por personal policial del 911 mientras Olmedo era detenido en el lugar. Las secuelas psicológicas y físicas en la joven son, hasta el día de hoy, profundas.

Situación judicial

Recientemente, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió prorrogar por dos meses más la prisión preventiva de Olmedo. La medida fue solicitada por la fiscalía al entender que la investigación está concluida y que solo resta fijar la fecha para el juicio oral y público.

El acusado llegará al banquillo imputado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con las pruebas periciales, testimoniales y científicas ya recolectadas, la querella y la familia esperan que el proceso judicial brinde finalmente una respuesta definitiva ante un hecho que marcó a la comunidad sanjuanina por su crueldad.