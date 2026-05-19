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Movilización en Tribunales para exigir juicio por un brutal intento de femicidio

Familiares y organizaciones se manifiestan frente al Palacio de Justicia tras conocerse los estremecedores detalles del ataque ocurrido en Chimbas. El imputado, Matías Olmedo, continuará bajo prisión preventiva a la espera del debate oral.

Bajo la consigna "Que ser mujer no nos cueste la vida", la Asociación Civil "Familias Unidas por el Dolor del Femicidio" y allegados a la víctima se concentran este martes 19 de mayo, a las 8:00 a.m., en la puerta de Tribunales (Rivadavia 473 Este). El pedido es unánime: celeridad en la elevación a juicio y una condena ejemplar para Néstor Matías Olmedo, el joven de 23 años acusado de intentar asesinar a su expareja en enero de 2025.

El caso, que tramita en la UFI CAVIG, ha generado una profunda conmoción en San Juan por la extrema violencia desplegada. Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 9 de enero en una vivienda de Villa El Salvador, en Chimbas. Lo que comenzó como una discusión derivó en un ataque de una ferocidad: Olmedo habría intentado asfixiar a la joven con sus manos y luego con un trozo de tela, además de golpearla sistemáticamente contra la pared y el suelo.

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Un ataque que no fue fatal por la intervención de terceros

Los detalles que surgen de la investigación y del entorno de la víctima describen una escena dantesca. La joven sufrió heridas de tal gravedad que requirieron complejas intervenciones de reconstrucción en su rostro y cuerpo; el agresor llegó a arrancarle piezas dentales y estuvo cerca de provocarle la pérdida de un ojo. La intervención de los vecinos, alertados por los gritos desesperados, fue el factor determinante que evitó que el ataque se convirtiera en un femicidio consumado.

Tras ser arrastrada por el domicilio y apuñalada, la víctima fue rescatada por personal policial del 911 mientras Olmedo era detenido en el lugar. Las secuelas psicológicas y físicas en la joven son, hasta el día de hoy, profundas.

Situación judicial

Recientemente, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi resolvió prorrogar por dos meses más la prisión preventiva de Olmedo. La medida fue solicitada por la fiscalía al entender que la investigación está concluida y que solo resta fijar la fecha para el juicio oral y público.

El acusado llegará al banquillo imputado por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con las pruebas periciales, testimoniales y científicas ya recolectadas, la querella y la familia esperan que el proceso judicial brinde finalmente una respuesta definitiva ante un hecho que marcó a la comunidad sanjuanina por su crueldad.

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