Bajo la consigna "Que ser mujer no nos cueste la vida", la Asociación Civil "Familias Unidas por el Dolor del Femicidio" y allegados a la víctima se concentran este martes 19 de mayo, a las 8:00 a.m., en la puerta de Tribunales (Rivadavia 473 Este). El pedido es unánime: celeridad en la elevación a juicio y una condena ejemplar para Néstor Matías Olmedo, el joven de 23 años acusado de intentar asesinar a su expareja en enero de 2025.
Movilización en Tribunales para exigir juicio por un brutal intento de femicidio
Familiares y organizaciones se manifiestan frente al Palacio de Justicia tras conocerse los estremecedores detalles del ataque ocurrido en Chimbas. El imputado, Matías Olmedo, continuará bajo prisión preventiva a la espera del debate oral.