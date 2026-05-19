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Declara la niña y la fiscalía sospecha que dos de los detenidos la habrían abusado

La menor brindará su testimonio este mediodía en Cámara Gesell. El procedimiento será fundamental para identificar formalmente a los autores de la agresión sexual entre los cuatro capturados.

La investigación por el violento asalto y ataque sexual contra una menor de 13 años y su familia avanza hacia una instancia crucial. Este mediodía se realizará la Cámara Gesell, una medida judicial determinante donde la víctima brindará su testimonio bajo el resguardo de profesionales. A través de este procedimiento, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) busca establecer con precisión los roles de los imputados, bajo la hipótesis firme de que dos de los detenidos habrían abusado de la niña.

La fiscal coordinadora, Dra. Claudia Salica, explicó que el pedido de prórroga de 72 horas para la detención de los sospechosos se fundamentó estrictamente en la necesidad de asegurar la realización de esta entrevista especializada.

"Entendemos que habrían sido dos los autores del abuso, pero esto es a partir del relato de la mamá, de la denunciante, y la anamnesis que hace la médica legista. Hoy al mediodía veremos cuál es el relato de la menor para poder determinar cuál de las cuatro personas que hoy están detenidas ha sido el autor o han sido los autores de estos hechos", precisó la fiscal.

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El estado de los detenidos y el avance de la causa

Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona y del CISEM, los investigadores lograron reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho. En las imágenes se observa a cuatro sujetos merodear la vivienda y luego escapar con mochilas sustraídas del lugar, lo que permitió identificar y detener a la totalidad de los presuntos autores materiales tras una serie de allanamientos simultáneos.

El mapa de los detenidos se compone de la siguiente manera:

  • Los implicados en el asalto: Son cuatro personas detenidas por el robo a la vivienda. Entre ellos se encuentran dos mayores de edad —Agustín Vila (quien tiene un antecedente por un hecho similar en Caucete cometido en enero) y un joven de apellido Narváez— y dos menores de edad, cuya situación legal está en manos de la jueza Julia Camus. La declaración de hoy definirá quiénes de ellos habrían abusado de la menor.

  • El presunto encubridor: Se trata de Juan Pablo Tello, un mayor de edad que fue aprehendido durante los primeros operativos al encontrársele en su poder efectos personales robados a la familia, aunque no estuvo presente en el domicilio al momento del ataque.

La causa se encuentra caratulada de manera preliminar como robo agravado por ser en poblado y en banda, y por escalamiento, en concurso real con abuso sexual (en principio con acceso carnal), agravado por el uso de arma blanca. En caso de acreditarse los agravantes, la pena para el delito de abuso sexual contempla un piso de 8 años y un máximo de 20 años de prisión.

Por otra parte, y con el fin de brindar tranquilidad a las víctimas en este delicado contexto, el Ministerio Público Fiscal dispuso una custodia policial en la vivienda familiar, medida que fue prorrogada al menos hasta el próximo jueves, día en que se llevará a cabo la audiencia de formalización del caso.

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