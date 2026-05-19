Declara la niña y la fiscalía sospecha que dos de los detenidos la habrían abusado

Ladrón Concepción

El estado de los detenidos y el avance de la causa

Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona y del CISEM, los investigadores lograron reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho. En las imágenes se observa a cuatro sujetos merodear la vivienda y luego escapar con mochilas sustraídas del lugar, lo que permitió identificar y detener a la totalidad de los presuntos autores materiales tras una serie de allanamientos simultáneos.

El mapa de los detenidos se compone de la siguiente manera:

Los implicados en el asalto: Son cuatro personas detenidas por el robo a la vivienda. Entre ellos se encuentran dos mayores de edad —Agustín Vila (quien tiene un antecedente por un hecho similar en Caucete cometido en enero) y un joven de apellido Narváez— y dos menores de edad, cuya situación legal está en manos de la jueza Julia Camus. La declaración de hoy definirá quiénes de ellos habrían abusado de la menor.

El presunto encubridor: Se trata de Juan Pablo Tello, un mayor de edad que fue aprehendido durante los primeros operativos al encontrársele en su poder efectos personales robados a la familia, aunque no estuvo presente en el domicilio al momento del ataque.

La causa se encuentra caratulada de manera preliminar como robo agravado por ser en poblado y en banda, y por escalamiento, en concurso real con abuso sexual (en principio con acceso carnal), agravado por el uso de arma blanca. En caso de acreditarse los agravantes, la pena para el delito de abuso sexual contempla un piso de 8 años y un máximo de 20 años de prisión.

Por otra parte, y con el fin de brindar tranquilidad a las víctimas en este delicado contexto, el Ministerio Público Fiscal dispuso una custodia policial en la vivienda familiar, medida que fue prorrogada al menos hasta el próximo jueves, día en que se llevará a cabo la audiencia de formalización del caso.