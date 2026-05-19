El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a disfrutar de la Gala Patria “Hilos de Revolución”. La actividad se llevará adelante en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Esta propuesta artística celebra la construcción de nuestra identidad nacional a través de la danza, la música y la actuación.
"Hilos de Revolución", la temática de la Gala Patria 2026
Las entradas se entregarán de manera presencial el jueves 21 de mayo, de 10:00 a 14:00 hs y de 16 a 20 hs en boletería del Teatro del Bicentenario. Se entregarán hasta 2 entradas por persona.