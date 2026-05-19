"Hilos de Revolución", la temática de la Gala Patria 2026

Las funciones se realizarán el domingo 24 de mayo a las 20:30 hs y el lunes 25 de mayo a las 19:00 hs en el Teatro del Bicentenario, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

“Hilos de Revolución” toma la metáfora del tejido para contar cómo se fue construyendo la patria. La obra homenajea a las personas que, desde distintos lugares y realidades, aportaron con sus historias, luchas y sueños a la formación de nuestra identidad colectiva.