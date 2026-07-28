A dos meses del aberrante episodio que vivió una familia en Concepción, la Justicia entró en su etapa final. Se trata del caso de una mujer y su hija de 13 años que fueron abusadas sexualmente por parte de dos ladrones que ingresaron a su vivienda mientras estaban durmiendo, el pasado 16 de mayo.
Robo y abuso en Concepción: imputados acuerdan 18 y 10 años de prisión
Se trata del abuso sexual que sufrieron una mujer y su hija de 13 años por parte de los ladrones en su casa. Este miércoles se conocerá la sentencia.