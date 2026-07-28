Robo y abuso en Concepción: imputados acuerdan 18 y 10 años de prisión

Este martes, hubo una audiencia clave donde los delincuentes, Agustín Vila (18) y Thiago Narváez, aceptaron su culpabilidad en el hecho, en el marco de un juicio abreviado. Para llegar a esta instancia, previamente el Ministerio Público Fiscal, representado por Claudia Salica y Cristian Catalano, acordó con la querella (representante de las víctimas) y los abogados defensores el reconocimiento de la culpabilidad en los delitos que le endilgan y el monto de la pena establecido.

En este contexto, en la audiencia la Fiscalía expuso el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las partes de que ambos imputados sean considerados culpables por los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, con uso de arma y escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado.