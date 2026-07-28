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Robo y abuso en Concepción: imputados acuerdan 18 y 10 años de prisión

Se trata del abuso sexual que sufrieron una mujer y su hija de 13 años por parte de los ladrones en su casa. Este miércoles se conocerá la sentencia.

A dos meses del aberrante episodio que vivió una familia en Concepción, la Justicia entró en su etapa final. Se trata del caso de una mujer y su hija de 13 años que fueron abusadas sexualmente por parte de dos ladrones que ingresaron a su vivienda mientras estaban durmiendo, el pasado 16 de mayo.

Este martes, hubo una audiencia clave donde los delincuentes, Agustín Vila (18) y Thiago Narváez, aceptaron su culpabilidad en el hecho, en el marco de un juicio abreviado. Para llegar a esta instancia, previamente el Ministerio Público Fiscal, representado por Claudia Salica y Cristian Catalano, acordó con la querella (representante de las víctimas) y los abogados defensores el reconocimiento de la culpabilidad en los delitos que le endilgan y el monto de la pena establecido.

En este contexto, en la audiencia la Fiscalía expuso el acuerdo de juicio abreviado al que llegaron las partes de que ambos imputados sean considerados culpables por los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, con uso de arma y escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado.

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A partir de esta calificación, el pedido de condena de parte de la acusación para Thiago Narváez es de 10 años de prisión efectiva, por no tener antecedentes. En tanto que, para Agustín Vila, que cuenta con antecedentes penales, solicitaron 15 años de prisión efectiva que, unificados con una pena anterior, serían 18 años en total.

Con este pedido, el Tribunal conformado por los jueces Guillermo Adárvez, Pablo León y Diego Sanz resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles. La próxima audiencia será a las 12, cuando los magistrados dicten sentencia, la cual puede homologar o no el acuerdo y la pena que resolvieron las partes.

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