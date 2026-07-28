Confirmaron la fecha de pago de los haberes de julio para la Administración Pública

Desde la cartera económica recordaron que los cajeros automáticos funcionan durante las 24 horas, por lo que los agentes estatales podrán retirar sus salarios desde el momento de la acreditación.

Asimismo, señalaron que continúa vigente la posibilidad de realizar extracciones de efectivo con tarjeta de débito en distintos comercios adheridos de la provincia, entre ellos los principales supermercados y estaciones de servicio identificados con el servicio Visa Extra Cash, una alternativa que permite acceder a dinero en efectivo sin necesidad de concurrir a un cajero automático.