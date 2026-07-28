El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los haberes correspondientes al mes de julio de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial estarán disponibles el próximo jueves 31 de julio, cuando quedarán acreditados en los cajeros automáticos.
Confirmaron la fecha de pago de los haberes de julio para la Administración Pública
Los haberes correspondientes al mes de julio de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial estarán disponibles el próximo jueves 31 de julio.