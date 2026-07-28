San Juan fortaleció la preparación de sus brigadas de incendios forestales

El cronograma se dividió en dos jornadas complementarias. En la primera se desarrolló la instancia teórica, mientras que en el segundo encuentro los participantes realizaron prácticas en el sector de hangares y depósitos, donde aplicaron los procedimientos aprendidos durante la capacitación.

Uno de los aspectos centrales fue el entrenamiento para la utilización de aeronaves en incendios forestales. Los brigadistas y bomberos incorporaron conocimientos sobre los protocolos de carga y recarga de los medios aéreos que, cuando la Provincia los solicita, son desplegados para intervenir en los operativos de combate del fuego.

Participaron 50 cursantes, entre ellos efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de cuerpos de bomberos voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente. Además, el módulo especializado sobre medios aéreos fue dictado por el coordinador de la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, Andrés Bosch.

Estas instancias de formación reflejan el compromiso del Gobierno de San Juan con la capacitación permanente de quienes integran el sistema de respuesta ante emergencias. El fortalecimiento continuo de las capacidades del personal permite contar con equipos mejor preparados para actuar de manera coordinada, eficiente y segura frente a los incendios forestales.