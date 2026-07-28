Banco San Juan lanza su primer fondo común de inversión sustentable

Ventajas del Fondo Delta Sustentable ASG

Gestionado por Delta Asset Management S.A., el fondo se posiciona por su enfoque riguroso y transparente:

• Impacto medible: Invierte en obligaciones negociables verdes, valores negociables sociales y fideicomisos financieros de emisores certificados ASG. Los fondos se destinan a proyectos como energías renovables, eficiencia hídrica y vivienda social.

• Calidad crediticia: Posee calificación Af(arg) otorgada por FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings. Esta nota avala la solidez de los activos que componen la cartera.

• Liquidez inmediata: Operatividad 24 hs con rescate T+1. Permite a empresas manejar su capital de trabajo y a personas disponer del dinero en 1 día hábil.

• Acceso simple: Suscripción desde $1.000 a través de la banca online de Banco San Juan (Home Banking u Office Banking), sin monto mínimo para empresas.

Para más información sobre Delta Sustentable ASG y el resto de la oferta de inversiones del banco, ingresar en https://www.bancosanjuan.com/personas/inversiones/fondos-comunes-de-inversion

Banco San Juan continúa fortaleciendo su propuesta de inversiones, acercando alternativas innovadoras que permiten generar valor económico y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo sostenible, promoviendo un crecimiento responsable, inclusivo y con impacto positivo en la sociedad y el ambiente.