Imputaron a la mujer implicada en choque que terminó con la muerte de Francisco Dubois

Según la investigación, Francisco Dubois circulaba en una motocicleta Corven 110 junto a un adolescente cuando, por motivos que todavía son materia de pericias, colisionó con un Fiat Uno conducido por García Cerdera.

El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes de la moto sufrieron lesiones gravísimas y fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

Mientras el menor logró sobrevivir, Francisco permaneció internado durante 12 días en estado crítico, hasta que finalmente falleció el 8 de julio debido a las graves heridas sufridas en el choque.

Su muerte provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes durante los días de internación impulsaron cadenas de oración y mensajes de apoyo a través de las redes sociales con la esperanza de su recuperación.

Con la formalización de la investigación, la Fiscalía avanzará ahora con una serie de medidas probatorias para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades penales.

Entre las pruebas previstas figuran las pericias accidentológicas, el análisis de los informes médicos, la incorporación de testimonios y toda otra evidencia que permita determinar cómo se produjo la colisión.