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Imputaron a la mujer implicada en choque que terminó con la muerte de Francisco Dubois

Lionela Natacha García Cerdera fue formalmente imputada por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente. La causa cambió de rumbo luego del fallecimiento de Francisco Dubois, un joven de 19 años

La investigación por el siniestro vial que terminó con la muerte de Francisco Dubois, el joven de 19 años que permaneció 12 días internado tras un violento choque en Capital, dio otro paso este martes. La Justicia formalizó la investigación contra Lionela Natacha García Cerdera, la conductora del automóvil involucrado, quien quedó imputada por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor.

La audiencia fue encabezada por el fiscal Francisco Pizarro y presidida por el juez de Garantías Eugenio Barbera, quien hizo lugar a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria y fijó un plazo de seis meses para que la Fiscalía reúna las pruebas necesarias para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

Además, el magistrado resolvió inhabilitar provisoriamente a García Cerdera para conducir y ordenó el retiro de su licencia por el mismo período que dure la investigación. El siniestro ocurrió el 26 de junio, cerca de las 20, en la esquina de Pedro de Valdivia y General Acha, en Capital.

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Según la investigación, Francisco Dubois circulaba en una motocicleta Corven 110 junto a un adolescente cuando, por motivos que todavía son materia de pericias, colisionó con un Fiat Uno conducido por García Cerdera.

El impacto fue de tal magnitud que ambos ocupantes de la moto sufrieron lesiones gravísimas y fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

Mientras el menor logró sobrevivir, Francisco permaneció internado durante 12 días en estado crítico, hasta que finalmente falleció el 8 de julio debido a las graves heridas sufridas en el choque.

Su muerte provocó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes durante los días de internación impulsaron cadenas de oración y mensajes de apoyo a través de las redes sociales con la esperanza de su recuperación.

Con la formalización de la investigación, la Fiscalía avanzará ahora con una serie de medidas probatorias para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades penales.

Entre las pruebas previstas figuran las pericias accidentológicas, el análisis de los informes médicos, la incorporación de testimonios y toda otra evidencia que permita determinar cómo se produjo la colisión.

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