La investigación por el siniestro vial que terminó con la muerte de Francisco Dubois, el joven de 19 años que permaneció 12 días internado tras un violento choque en Capital, dio otro paso este martes. La Justicia formalizó la investigación contra Lionela Natacha García Cerdera, la conductora del automóvil involucrado, quien quedó imputada por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor.
Imputaron a la mujer implicada en choque que terminó con la muerte de Francisco Dubois
Lionela Natacha García Cerdera fue formalmente imputada por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente. La causa cambió de rumbo luego del fallecimiento de Francisco Dubois, un joven de 19 años