Mientras miles de argentinos comienzan a planificar los próximos meses tras las vacaciones de invierno, el calendario oficial de feriados ya tiene una fecha marcada en agosto. El Gobierno nacional confirmó que el lunes 17 de agosto será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, lo que dará lugar al único fin de semana largo del mes.
Cuándo es el feriado de agosto y cómo quedará el único fin de semana largo del mes
El calendario oficial ya tiene marcada una de las fechas más esperadas del segundo semestre. Qué establece la normativa y cómo impactará en la organización del descanso.