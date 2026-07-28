Cuándo es el feriado de agosto y cómo quedará el único fin de semana largo del mes

La jornada recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, considerado una de las figuras más importantes de la historia argentina y uno de los principales protagonistas de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

El denominado Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín integra el listado de feriados nacionales trasladables. Sin embargo, en 2026 no será necesario modificar la fecha porque el 17 de agosto coincide exactamente con un lunes, permitiendo conformar de manera natural un fin de semana largo.

Cómo quedará el fin de semana largo de agosto

El período de descanso abarcará:

Sábado 15 de agosto.

Domingo 16 de agosto.

Lunes 17 de agosto (feriado nacional).

Al tratarse del único fin de semana largo de agosto, se espera un importante movimiento turístico en distintos destinos del país, especialmente en ciudades cercanas a los grandes centros urbanos.