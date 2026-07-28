"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > primer semestre

La adhesión a la factura electrónica creció un 82,5% en el primer semestre del año

La compañía, líder en el sector energético, informó que este avance forma parte de su estrategia de innovación y mejora continua, orientada a optimizar la experiencia de los usuarios y aumentar la eficiencia de sus operaciones.

Naturgy continúa consolidando su proceso de transformación digital con un fuerte crecimiento en el uso de sus canales de autogestión. Durante el primer semestre de 2026, la adhesión a la factura digital registró un incremento del 82,5%, reflejando la creciente preferencia de los clientes por las herramientas digitales para realizar trámites y consultas.

La compañía, líder en el sector energético, informó que este avance forma parte de su estrategia de innovación y mejora continua, orientada a optimizar la experiencia de los usuarios y aumentar la eficiencia de sus operaciones.

La evolución fue posible gracias a la modernización de su plataforma tecnológica, desarrollada sobre la Customer Experience Platform de Widergy, su socio tecnológico estratégico. Esta actualización permitió mejorar el diseño y la experiencia de navegación, además de digitalizar procesos clave para ofrecer una atención más ágil, eficiente y resolutiva.

Te puede interesar...

Más de 12 millones de sesiones en canales digitales

Durante los primeros seis meses del año, la Oficina Virtual y la aplicación móvil de Naturgy registraron 12,2 millones de sesiones, consolidándose como los principales canales de interacción entre la empresa y sus clientes.

En ese mismo período, la descarga de facturas digitales creció un 35,2%, alcanzando un total de 1.683.876 descargas. De ese total, 1.494.387 correspondieron a Naturgy BAN y 189.489 a Naturgy San Juan, confirmando la consolidación de los servicios digitales como la opción preferida por los usuarios.

Más usuarios y mayor eficiencia

La empresa destacó que la creciente utilización de los canales digitales también genera importantes beneficios operativos, ya que permite resolver consultas de forma autónoma, agilizar los procesos internos y mejorar la calidad de atención.

Al cierre del primer semestre, Naturgy contabilizaba 1.263.508 clientes adheridos a la factura digital en Naturgy BAN y 76.711 usuarios en Naturgy San Juan, cifras que reflejan el sostenido crecimiento de esta modalidad.

Impacto ambiental positivo

Además de los beneficios para los clientes, la digitalización contribuye a los objetivos de sustentabilidad de la empresa. Según informó Naturgy, las nuevas adhesiones registradas durante el semestre permitieron evitar el consumo de aproximadamente 76 millones de litros de agua y reducir la emisión de 38 toneladas de dióxido de carbono (CO), gracias a la disminución en el uso de papel para la impresión de facturas.

Desde la compañía señalaron que estos resultados refuerzan el compromiso de Naturgy con la innovación tecnológica y el desarrollo de un modelo de gestión más eficiente, moderno y sostenible, apoyado en su alianza estratégica de largo plazo con Widergy.

Temas

Te puede interesar