La adhesión a la factura electrónica creció un 82,5% en el primer semestre del año

Más de 12 millones de sesiones en canales digitales

Durante los primeros seis meses del año, la Oficina Virtual y la aplicación móvil de Naturgy registraron 12,2 millones de sesiones, consolidándose como los principales canales de interacción entre la empresa y sus clientes.

En ese mismo período, la descarga de facturas digitales creció un 35,2%, alcanzando un total de 1.683.876 descargas. De ese total, 1.494.387 correspondieron a Naturgy BAN y 189.489 a Naturgy San Juan, confirmando la consolidación de los servicios digitales como la opción preferida por los usuarios.

Más usuarios y mayor eficiencia

La empresa destacó que la creciente utilización de los canales digitales también genera importantes beneficios operativos, ya que permite resolver consultas de forma autónoma, agilizar los procesos internos y mejorar la calidad de atención.

Al cierre del primer semestre, Naturgy contabilizaba 1.263.508 clientes adheridos a la factura digital en Naturgy BAN y 76.711 usuarios en Naturgy San Juan, cifras que reflejan el sostenido crecimiento de esta modalidad.

Impacto ambiental positivo

Además de los beneficios para los clientes, la digitalización contribuye a los objetivos de sustentabilidad de la empresa. Según informó Naturgy, las nuevas adhesiones registradas durante el semestre permitieron evitar el consumo de aproximadamente 76 millones de litros de agua y reducir la emisión de 38 toneladas de dióxido de carbono (CO), gracias a la disminución en el uso de papel para la impresión de facturas.

Desde la compañía señalaron que estos resultados refuerzan el compromiso de Naturgy con la innovación tecnológica y el desarrollo de un modelo de gestión más eficiente, moderno y sostenible, apoyado en su alianza estratégica de largo plazo con Widergy.