Capital realizó una jornada de reciclado en el Colegio Nacional

“Queremos que sean agentes del cambio. El cuidado del ambiente comienza con las pequeñas acciones de todos los días y depende del compromiso de cada uno de nosotros”, expresó.

En ese marco, el municipio instalará un contenedor para la recolección diferenciada dentro del establecimiento educativo, permitiendo que la comunidad escolar comience a separar correctamente los residuos reciclables y se incorpore al sistema de recuperación de materiales que impulsa la Ciudad.

La intendente de la Ciudad, explicó que muchos de esos residuos pueden transformarse en nuevos productos a través del reciclado, como mobiliario urbano y otros elementos que luego vuelven a utilizarse en los espacios públicos.

Asimismo, anunció que la Municipalidad trabaja en nuevas propuestas para fortalecer la participación de los jóvenes, entre ellas campañas de recolección de residuos electrónicos —como computadoras, teclados, celulares y pilas en desuso— para su disposición responsable en el Centro Ambiental Municipal.

Con iniciativas como esta, la Ciudad continúa promoviendo una comunidad cada vez más consciente, comprometida con el reciclado y convencida de que el cuidado de la casa común es una responsabilidad compartida.

Los tres ejes del programa La Ciudad Recicla

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desarrolla el programa La Ciudad Recicla a partir de tres ejes de trabajo:

* Recolección diferenciada en los barrios, promoviendo la separación en origen de los residuos secos reciclables.

* Separación de residuos en las escuelas, incorporando a las instituciones educativas como espacios de formación y concientización ambiental.

* Centro Ambiental Municipal, destinado a la recepción, clasificación y valorización de materiales reciclables y residuos especiales, fortaleciendo la economía circular y la gestión responsable de los residuos.