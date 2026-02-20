Día Mundial del Gato: curiosidades felinas

El resultado fue que los gatos jugaron más con el juguete cuando este reapareció en la caja esperada, y se desinteresaban si surgía en un lugar inesperado. Este comportamiento contrasta con los humanos y los perros, que tienden a explorar más ante eventos inesperados y sugiere que la preferencia felina por la rutina puede estar subestimada.

2. El comportamiento de los gatos varía según el clima y las estaciones

Una investigación de la Universidad Massey, en Nueva Zelanda, demostró que los gatos domésticos ajustan su comportamiento según los cambios de estación y las condiciones meteorológicas. Factores como la temperatura, la humedad, la duración del día y la cantidad de lluvia influyen en conductas como la alimentación, el descanso, el acicalado y la actividad física.

Durante los días más cálidos y largos, los gatos pasan más tiempo comiendo y tumbados, mientras reducen la actividad y el acicalado. La lluvia disminuye el tiempo dedicado al acicalamiento y al rascado. Estos datos subrayan que el entorno climático afecta de manera directa la rutina y las necesidades de los felinos domésticos.

3. El vínculo con los humanos depende de la oxitocina

La llamada “hormona del amor”, la oxitocina, está involucrada en el lazo entre gatos y personas. Según indicó Laura Elin Pigott, profesora de Neurociencias y Neurorrehabilitación en la Universidad South Bank de Londres, en un artículo de The Conversation, el contacto amistoso, como caricias suaves y palabras en tono relajado, eleva la oxitocina tanto en gatos como en humanos.

Cuando el gato toma la iniciativa en el contacto, como sentarse en el regazo o acercarse por voluntad propia, el aumento de oxitocina es mayor y el vínculo se fortalece. En cambio, si la interacción ocurre de forma forzada, los niveles de esta hormona no suben e incluso pueden bajar, lo que evidencia la necesidad de respetar las señales y el espacio del animal.

4. Los gatos poseen 276 expresiones faciales distintas

Una investigación en el CatCafé Lounge de Los Ángeles identificó que los gatos son capaces de mostrar 276 expresiones faciales diferentes al interactuar con otros gatos. A partir de un sistema que analiza los movimientos individuales de los músculos de la cara, el estudio demostró que alrededor del 83% de estas expresiones se usan en contextos sociales, ya sea para mostrar afinidad o resolver conflictos.

Estos resultados sugieren que la domesticación habría favorecido el desarrollo de una comunicación facial más diversa y adaptada a la vida social de los gatos.

5. El “parpadeo lento” es una herramienta de comunicación social

Un estudio experimental de la Universidad de Sussex comprobó que los gatos responden a las personas que les dirigen un “parpadeo lento” (una secuencia de entrecerrar los ojos suavemente) con el mismo gesto. Se relaciona con estados de relajación y emociones positivas en el gato.

Además, los gatos mostraron mayor tendencia a acercarse a una persona desconocida después de recibir este tipo de señal, en comparación con una expresión facial neutra. Los resultados sugieren que el “parpadeo lento” funciona como una forma de comunicación emocional positiva y puede fortalecer el vínculo entre gatos y humanos.

6. La dieta felina exige nutrientes exclusivos de la carne

Los gatos son carnívoros obligados, lo que significa que su organismo requiere nutrientes presentes únicamente en productos de origen animal. Su sistema digestivo y metabolismo se adaptaron a consumir carne y no pueden obtener todos los nutrientes esenciales de una dieta basada en plantas.

La taurina, por ejemplo, es un aminoácido indispensable que solo se encuentra en la carne y que los gatos no pueden sintetizar por sí mismos. La deficiencia de taurina provoca enfermedades graves, como cardiomiopatía dilatada y ceguera.

Además, necesitan altos niveles de proteínas de calidad, algo que las plantas no pueden proporcionar. Tampoco digieren bien los carbohidratos y no obtienen suficiente energía de ellos, según datos de la organización estadounidense American Society for Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA).

7. Los bigotes funcionan como sensores de precisión

Los bigotes, llamados vibrisas, cumplen una función sensorial avanzada. Están conectados a terminaciones nerviosas profundas y permiten al gato calcular distancias, detectar movimientos del aire y evaluar la textura de objetos o presas.

Además, ayudan a determinar si un espacio es lo suficientemente ancho para que el animal pase sin dificultad. Esta característica explica la precisión y la agilidad de los gatos durante la caza y el desplazamiento nocturno.

8. Los gatos tienen un impacto relevante en la biodiversidad local

Un análisis publicado en la revista científica Animal Conservation demostró que los gatos domésticos pueden causar un impacto considerable en la fauna silvestre, superando en tasa de caza a depredadores salvajes de tamaño equivalente.

El efecto se concentra en áreas urbanas y suburbanas, con la mayoría de los movimientos del animal dentro de un radio de 100 metros desde su hogar. El estudio señaló que los gatos domésticos pueden capturar entre 14 y 39 presas por hectárea al año, lo que afecta a comunidades de aves y pequeños mamíferos.

9. La convivencia con gatos se asocia a un envejecimiento cognitivo más lento

Un estudio publicado en Scientific Reports analizó datos de adultos mayores en Europa y concluyó que la convivencia con gatos se relaciona con un menor deterioro cognitivo en dominios como la memoria y la fluidez verbal.

Los autores sugirieron que las interacciones cotidianas con los felinos ofrecen estímulos cognitivos y sociales que pueden contribuir al bienestar cerebral durante el envejecimiento.