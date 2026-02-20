La fiesta íntima de Mirtha Legrand por sus 99 años: los invitados elegidos y un menú especial

Todos los detalles del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand

En cuanto a la cantidad de asistentes, la lista oscila entre 60 y 90 personas, todas seleccionadas personalmente por la cumpleañera. “A los más íntimos se los está mandando Mirtha directamente por WhatsApp o los llama por teléfono”, señaló nuevamente Ambrosino, remarcando el carácter selectivo del festejo. No se trata solo de una reunión social, sino de un encuentro cargado de afecto y simbolismo.

La gastronomía también ocupará un rol central. Como en otras celebraciones, el chef de confianza de Mirtha será el encargado de la cocina, al igual que el ambientador habitual que trabaja con ella desde hace años. El menú incluirá algunos de los platos preferidos de la diva, entre ellos gnocchis y risotto. Según trascendió, para el plato principal los invitados se trasladarán al patio de la casa, en una disposición pensada para favorecer la charla y el disfrute. “Eso es lo que pidió Mirtha”, aseguró el periodista.

Mientras continúa con sus compromisos televisivos y prepara nuevas emisiones de su programa, Legrand demuestra que, incluso a los 99 años, mantiene intacta su energía organizativa y su atención por los detalles. La fiesta será una celebración de la vida, la trayectoria y el vínculo cercano con quienes la acompañaron a lo largo de décadas, en una noche que promete quedar en el recuerdo de todos los presentes.