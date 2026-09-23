Representantes de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan mantuvieron un encuentro con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para transmitir su preocupación por el peso de la factura de luz en los costos fijos comerciales, especialmente de cara a los picos de consumo previstos para diciembre, enero y febrero.
La Cámara de Comercio planteó al EPRE su preocupación por los costos de la energía
Representantes del sector comercial se reunieron con autoridades del organismo regulador para analizar el impacto de las tarifas y la proximidad del verano.