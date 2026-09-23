"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > comercio

La Cámara de Comercio planteó al EPRE su preocupación por los costos de la energía

Representantes del sector comercial se reunieron con autoridades del organismo regulador para analizar el impacto de las tarifas y la proximidad del verano.

Representantes de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan mantuvieron un encuentro con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para transmitir su preocupación por el peso de la factura de luz en los costos fijos comerciales, especialmente de cara a los picos de consumo previstos para diciembre, enero y febrero.

Durante la reunión —en la que participaron Hermes Rodríguez por la Cámara, el Dr. Roberto Ferrero y el Ing. Cristian Pelusso por el EPRE, junto al comerciante Franco Gutiérrez— se acordó la creación de una mesa técnica de trabajo. El objetivo es buscar alternativas y mecanismos de previsibilidad para atenuar los incrementos en los meses estivales, considerando antecedentes como la propuesta de "aplanar tarifas" enviada en 2025 para prorratear los consumos a lo largo del año.

Por su parte, desde el EPRE precisaron que el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de jurisdicción provincial, se ha mantenido en términos reales por debajo del índice de inflación. Ambas partes destacaron la importancia de sostener el diálogo institucional para avanzar en una estructura tarifaria sostenible que acompañe el desarrollo de la actividad económica provincial.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar