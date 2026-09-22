El gabinete escolar acompaña a los compañeros de Uriel Ríos tras su muerte

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, se refirió al fallecimiento del joven y destacó la importancia de brindar contención a sus compañeros en este momento.

“Es un dolor muy grande por la muerte del estudiante”, señaló la funcionaria, y remarcó que las instituciones educativas deben acompañar a los alumnos ante situaciones de esta magnitud.

Las imágenes que exponen la violenta pelea previa al crimen de Uriel

En ese sentido, explicó que los gabinetes y los equipos de las escuelas abordan estas situaciones desde el ámbito educativo, con herramientas de acompañamiento y contención para los estudiantes que atraviesan el duelo.

Acompañamiento a la comunidad educativa

Desde el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús expresaron públicamente su acompañamiento a la familia Ríos Echegaray por el fallecimiento de Uriel y extendieron el mensaje a sus amigos, compañeros y demás seres queridos.

La institución convocó además a la comunidad a mantenerse unida en oración por el eterno descanso del estudiante y por la fortaleza de su familia y allegados.

Las declaraciones de Fuentes se produjeron durante una jornada de capacitación y formación destinada a los gabinetes interdisciplinarios, realizada en el Teatro Municipal, en el marco de la semana dedicada a estos equipos.

Según informó la cartera educativa, participaron alrededor de 280 gabinetistas, en una instancia destinada a fortalecer las herramientas de intervención y acompañamiento dentro de las instituciones escolares.

La ministra también destacó el trabajo que se viene realizando desde las escuelas frente a distintas situaciones que requieren intervención y señaló que Educación lleva 82 casos abordados desde el ámbito escolar.

Septiembre, mes de visibilización del suicidio

La jornada de capacitación se desarrolla además en el marco de las actividades vinculadas al mes de visibilización y prevención del suicidio, una temática que forma parte de las acciones de acompañamiento que se impulsan desde el sistema educativo.

Desde Educación remarcan la importancia de fortalecer los equipos interdisciplinarios y generar espacios de escucha dentro de las escuelas, especialmente ante situaciones que puedan afectar emocionalmente a los estudiantes y a toda la comunidad educativa.