Productores sanjuaninos participarán de la Expo Delicatessen & Vinos

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se pondrá a disposición un stand de treinta metros cuadrados para la participación de bodegas y productos gourmet que forman parte de la oferta exportable de San Juan.

En esta oportunidad el cupo disponible es para ocho empresas: Obon Wines, Bodega Merced del Estero, Bodega Bubica, Finca Agroecológica Tutuna, Aceite Olivares El Cata, Olivícola Frutolivo, Entre Raíces Sabores Gourmet y Nono Luis.