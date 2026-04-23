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Productores sanjuaninos participarán de la Expo Delicatessen & Vinos

En esta oportunidad ocho empresas sanjuaninas serán parte del stand que la provincia tendrá en la Expo. La misma se desarrollará del 7 al 10 de mayo.

Del 7 al 10 de mayo, en el Complejo Ferial Córdoba, se llevará a cabo la Expo Delicatessen & Vinos, congregando a prestigiosos productos gourmet y bodegas, con la finalidad de generar y fidelizar contactos de negocios y posicionar empresas ante el consumidor mediante la experiencia de marca. El público general puede asistir de 18 a 22 horas y el público trader de 17 a 19 horas, con permanencia hasta las 22 horas.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se pondrá a disposición un stand de treinta metros cuadrados para la participación de bodegas y productos gourmet que forman parte de la oferta exportable de San Juan.

En esta oportunidad el cupo disponible es para ocho empresas: Obon Wines, Bodega Merced del Estero, Bodega Bubica, Finca Agroecológica Tutuna, Aceite Olivares El Cata, Olivícola Frutolivo, Entre Raíces Sabores Gourmet y Nono Luis.

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Además, en el evento se realizará una Clase Magistral de Cocina, a cargo del Chef Omar Martínez de la Universidad Católica de Cuyo. Esta actividad se lleva a cabo el sábado 9 de mayo. En dicho encuentro la insignia serán las dos variedades de pizzas sanjuaninas, media masa y a la piedra, seleccionadas el año pasado en la Expo Olivícola Internacional, las cuales combinan al menos 31 ingredientes producidos o elaborados en San Juan y su maridaje con vinos, moscatos y espumantes locales.

Para más información podés ingresar a la web del evento.

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