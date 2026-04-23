Del 7 al 10 de mayo, en el Complejo Ferial Córdoba, se llevará a cabo la Expo Delicatessen & Vinos, congregando a prestigiosos productos gourmet y bodegas, con la finalidad de generar y fidelizar contactos de negocios y posicionar empresas ante el consumidor mediante la experiencia de marca. El público general puede asistir de 18 a 22 horas y el público trader de 17 a 19 horas, con permanencia hasta las 22 horas.
Productores sanjuaninos participarán de la Expo Delicatessen & Vinos
En esta oportunidad ocho empresas sanjuaninas serán parte del stand que la provincia tendrá en la Expo. La misma se desarrollará del 7 al 10 de mayo.