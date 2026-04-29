"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > norte

Preocupación en el norte provincial el hallazgo de amenazas escritas en escuelas

Detectaron mensajes intimidantes en una escuela de Iglesia y un elemento sospechoso en Jáchal. Investigan ambos hechos en un contexto de reiteradas amenazas en la provincia.

La preocupación por las amenazas en establecimientos educativos volvió a encenderse en el norte provincial tras la detección de un nuevo mensaje intimidante en la Escuela Provincia de Santa Cruz de Rodeo, en el departamento Iglesia.

El episodio se conoció luego de que personal policial que cumplía funciones adicionales en el lugar fuera alertado por autoridades del establecimiento. El mensaje, escrito en el interior del edificio, hacía referencia a un posible hecho violento y generó inmediata preocupación en la comunidad educativa.

image

Te puede interesar...

La inscripción fue hallada en el baño de varones y, según las primeras actuaciones, habría sido realizada con un marcador sobre los cerámicos y parte del mobiliario sanitario. A partir de ese momento, se inició una investigación para determinar su origen y si se trata de una amenaza concreta o de una conducta vinculada a desafíos virales.

El hecho se registró cerca del horario de salida escolar, en un momento en el que el personal policial se encontraba cumpliendo tareas de prevención en el ingreso y egreso de estudiantes.

La situación quedó en manos de la Justicia de Menores, que interviene para avanzar con las medidas correspondientes y establecer responsabilidades.

image

En paralelo, otro episodio generó inquietud en el departamento Jáchal. En la escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, dentro del edificio, fue encontrado un elemento envuelto en papel que contenía una vaina servida. El hallazgo motivó la intervención policial y judicial.

Ambos casos son investigados en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal, en un contexto marcado por reiteradas amenazas en instituciones educativas.

Según datos oficiales, en las últimas semanas al menos 27 escuelas de la provincia se vieron afectadas por situaciones similares, lo que mantiene en alerta a autoridades educativas, policiales y judiciales.

Temas

Te puede interesar