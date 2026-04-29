Preocupación en el norte provincial el hallazgo de amenazas escritas en escuelas

La inscripción fue hallada en el baño de varones y, según las primeras actuaciones, habría sido realizada con un marcador sobre los cerámicos y parte del mobiliario sanitario. A partir de ese momento, se inició una investigación para determinar su origen y si se trata de una amenaza concreta o de una conducta vinculada a desafíos virales.

El hecho se registró cerca del horario de salida escolar, en un momento en el que el personal policial se encontraba cumpliendo tareas de prevención en el ingreso y egreso de estudiantes.

La situación quedó en manos de la Justicia de Menores, que interviene para avanzar con las medidas correspondientes y establecer responsabilidades.

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En paralelo, otro episodio generó inquietud en el departamento Jáchal. En la escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, dentro del edificio, fue encontrado un elemento envuelto en papel que contenía una vaina servida. El hallazgo motivó la intervención policial y judicial.

Ambos casos son investigados en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal, en un contexto marcado por reiteradas amenazas en instituciones educativas.

Según datos oficiales, en las últimas semanas al menos 27 escuelas de la provincia se vieron afectadas por situaciones similares, lo que mantiene en alerta a autoridades educativas, policiales y judiciales.