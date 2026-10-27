Colapinto no tendrá actividad en la FP1 del GP de México

Debido a este punto en el reglamento de la categoría, el argentino buscará recuperarse de su abandono en la vuelta 37 del Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

En paralelo, Alpine confirmó que no introducirá más actualizaciones en los monoplazas debido a que se encuentran prácticamente en el límite del presupuesto permitido.

Pierre Gasly reveló que el equipo alcanzó el tope financiero autorizado para la temporada, por lo que afrontarán las últimas cinco fechas del año con el paquete técnico actual sin modificaciones mecánicas.

Gasly reconoció la dificultad de competir sin mejoras frente a los rivales directos en el Campeonato de Constructores, pero mantuvo el optimismo de cara al cierre del campeonato basándose en antecedentes de rendimiento en condiciones cambiantes.