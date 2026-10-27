El piloto argentino Franco Colapinto no participará en la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio (GP) de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la escudería Alpine confirmó que el monoplaza será ocupado durante ese ensayo inicial por el italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento que exige ceder autos a pilotos debutantes.
Colapinto no tendrá actividad en la FP1 del GP de México
El piloto argentino reaparecerá en la pista recién en la segunda práctica libre (FP2) para encarar el resto del fin de semana.