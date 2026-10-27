Las obras de repavimentación sobre la Avenida Circunvalación sumaron una nueva etapa a partir de este martes 27 de octubre, motivo por el cual las autoridades dispusieron ampliar los cortes de tránsito en ambos sentidos de circulación. Ante la posibilidad de demoras en la zona, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas.
Avanza la repavimentación de la Circunvalación: amplían el corte en ambos anillos
A partir de este martes 27 de octubre se modificó el esquema de tránsito en la zona, sumando además trabajos nocturnos en el anillo externo para agilizar las obras de repavimentación.