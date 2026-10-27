Avanza la repavimentación de la Circunvalación: amplían el corte en ambos anillos

Para ordenar el flujo vehicular, el desvío en el anillo interno obliga a los automovilistas a tomar la salida hacia calle 9 de Julio, continuar por el lateral de la Circunvalación y reincorporarse a la calzada principal a través de la rampa de acceso ubicada pasando la Avenida Ignacio de la Roza.

Por su parte, en el anillo externo la circulación se desvía en la salida hacia calle Mendoza, avanzando por el lateral hasta retomar la avenida por la rampa de acceso situada pasando calle 9 de Julio. Además, en esta mano comenzaron las labores en horario nocturno, con turnos de trabajo programados entre las 23:00 y las 6:00 horas para minimizar el impacto en el tránsito diario.