"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Circunvalación

Avanza la repavimentación de la Circunvalación: amplían el corte en ambos anillos

A partir de este martes 27 de octubre se modificó el esquema de tránsito en la zona, sumando además trabajos nocturnos en el anillo externo para agilizar las obras de repavimentación.

Las obras de repavimentación sobre la Avenida Circunvalación sumaron una nueva etapa a partir de este martes 27 de octubre, motivo por el cual las autoridades dispusieron ampliar los cortes de tránsito en ambos sentidos de circulación. Ante la posibilidad de demoras en la zona, se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas.

Para ordenar el flujo vehicular, el desvío en el anillo interno obliga a los automovilistas a tomar la salida hacia calle 9 de Julio, continuar por el lateral de la Circunvalación y reincorporarse a la calzada principal a través de la rampa de acceso ubicada pasando la Avenida Ignacio de la Roza.

Por su parte, en el anillo externo la circulación se desvía en la salida hacia calle Mendoza, avanzando por el lateral hasta retomar la avenida por la rampa de acceso situada pasando calle 9 de Julio. Además, en esta mano comenzaron las labores en horario nocturno, con turnos de trabajo programados entre las 23:00 y las 6:00 horas para minimizar el impacto en el tránsito diario.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar