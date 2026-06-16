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Perea sobre el RIGI de Vicuña: "Es un hito muy importante para San Juan"

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, habló sobre el ingreso al RIGI de la empresa Vicuña y destacó que “es la inversión privada más importante del país”.

Este martes, el Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) del proyecto de cobre Vicuña, desarrollado por BPH y Lundin. “Es un hito muy importante por parte de la empresa, pero también lo es para San Juan, dijo el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, en diálogo con Canal 8.

Leé: "La aprobación de la solicitud al RIGI es un hito importante para Vicuña"

La inversión inicial es de USD 9.700 millones, con la posibilidad de alcanzar los USD 18.000 millones, según estimaciones de las compañías. Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo.

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“Se aprobó la inversión privada más importante de la República Argentina y está en la Provincia de San Juan. Es tan claro que esta aprobación se reduce también porque la provincia dio, si bien es una evaluación que se realiza a nivel nacional y que la empresa cumplió con cada uno de esos requerimientos, pero en esta apuesta que hace la empresa está basada en la confianza, en un territorio que da previsibilidad, que da reglas claras. Hace muy poco obtuvo su actualización de la declaración de impacto ambiental, lo cual considero que es un paso muy clave o totalmente clave para esta aprobación al RIGI”, dijo el funcionario orreguista.

“Lo que necesita San Juan y necesitamos los sanjuaninos, es que efectivamente se desarrollen las inversiones en la provincia y que todo eso se traduzca en mano de obra local, en que muchos proveedores de bienes y servicios locales puedan ejecutar sus capacidades, que puedan demostrar las capacidades que tienen, y creo que los sanjuaninos estamos totalmente listos para ese momento porque no solamente queremos hacer minería y tenemos muchas ganas de hacerla, sino que por nuestros años de historia, por nuestra idiosincrasia y por ser política de Estado, queremos hacerla, así que estamos listos para ese momento y muy expectantes”, culminó.

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