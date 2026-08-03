Las familias frenaron el aumento de la mora en bancos, pero sigue la preocupación

El escenario es más complejo fuera del sistema bancario. En billeteras virtuales, fintech y otras entidades no financieras, la mora continuó aumentando y alcanzó el 33%, más del doble del nivel registrado en los bancos.

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En este contexto, el presidente Javier Milei se refirió a la situación de las familias endeudadas y sostuvo que la toma de créditos es una decisión individual. "La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No", afirmó en declaraciones a LN+.

El mandatario también aseguró que la situación económica mejoró respecto del inicio de su gestión. "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, es mucha menos que cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", expresó. Además, consideró que las deudas entre particulares "son una transacción entre privados" y que no corresponde que intervenga el Estado.

Actualmente, según datos del Banco Central, unas 20,9 millones de personas tienen algún tipo de financiamiento vigente y alrededor de 5,8 millones registran atrasos superiores a los 90 días. En paralelo, el Banco Nación informó que durante este año refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a $310.000 millones.