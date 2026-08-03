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Las familias frenaron el aumento de la mora en bancos, pero sigue la preocupación

El atraso en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales mostró en junio su primera baja en 19 meses, según datos preliminares del Banco Central. Sin embargo, la deuda en billeteras virtuales continúa en aumento.

El atraso en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales mostró en junio su primera señal de estabilización después de 19 meses consecutivos de aumentos. Según datos preliminares del Banco Central analizados por la consultora 1816, la morosidad de las familias bajó del 12,8% al 12,7%.

El informe también reflejó una leve mejora en el conjunto del crédito privado. La mora total descendió del 7,7% al 7,6%, mientras que en las empresas se mantuvo estable en el 3,5%. Entre los factores que explican el cambio aparecen el crecimiento del crédito, las refinanciaciones impulsadas por los bancos y una menor expansión de los préstamos en situación irregular.

Sin embargo, la consultora advirtió que todavía es prematuro hablar de una recuperación consolidada. De hecho, 18 de los 30 principales bancos registraron un aumento de la morosidad durante junio y no descartan que el indicador vuelva a crecer en el tercer trimestre.

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El escenario es más complejo fuera del sistema bancario. En billeteras virtuales, fintech y otras entidades no financieras, la mora continuó aumentando y alcanzó el 33%, más del doble del nivel registrado en los bancos.

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En este contexto, el presidente Javier Milei se refirió a la situación de las familias endeudadas y sostuvo que la toma de créditos es una decisión individual. "La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No", afirmó en declaraciones a LN+.

El mandatario también aseguró que la situación económica mejoró respecto del inicio de su gestión. "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, es mucha menos que cuando iniciamos y había un país al borde del colapso", expresó. Además, consideró que las deudas entre particulares "son una transacción entre privados" y que no corresponde que intervenga el Estado.

Actualmente, según datos del Banco Central, unas 20,9 millones de personas tienen algún tipo de financiamiento vigente y alrededor de 5,8 millones registran atrasos superiores a los 90 días. En paralelo, el Banco Nación informó que durante este año refinanció más de 62.000 deudas por un monto superior a $310.000 millones.

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