"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > niebla

Advierten por niebla y posible calzada congelada en rutas de San Juan

Todos los corredores nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque solicitan circular con precaución durante las primeras horas de la jornada.

Vialidad Nacional San Juan emitió su reporte oficial de las 6:00 de la mañana de este lunes 3 de agosto, informando que todas las rutas nacionales de la provincia están transitables con precaución. Personal y equipos de la institución se encuentran desplegados en la red vial realizando tareas de mantenimiento e inspección.

Según advirtió el organismo, se exige especial cuidado al transitar durante la madrugada y la mañana debido a la presencia de bancos de niebla aislados y a la posibilidad de calzada congelada, condiciones que irán disipándose gradualmente a lo largo del día.

Tramos que exigen extrema precaución por hielo y/o niebla

Te puede interesar...

Las autoridades señalaron que se debe mantener atención reforzada en los siguientes puntos:

  • Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

  • Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

  • Ruta Nacional 141: Tramo San Juan - La Rioja (precaución por bancos de niebla).

  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

Corredores con transitabilidad normal

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros (con precaución).

  • Ruta Nacional A014: Avenida de Circunvalación (con precaución).

Temas

Te puede interesar