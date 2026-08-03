Vialidad Nacional San Juan emitió su reporte oficial de las 6:00 de la mañana de este lunes 3 de agosto, informando que todas las rutas nacionales de la provincia están transitables con precaución. Personal y equipos de la institución se encuentran desplegados en la red vial realizando tareas de mantenimiento e inspección.
Advierten por niebla y posible calzada congelada en rutas de San Juan
Todos los corredores nacionales de la provincia se encuentran transitables, aunque solicitan circular con precaución durante las primeras horas de la jornada.