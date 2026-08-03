Todas las ofertas para los restaurantes del Parque de Mayo fueron de empresas locales

También participaron Terusi Construcciones SA y Bilbao Construcciones SRL, que presentaron la misma oferta económica: $3.014.597.787,13.

Tres restaurantes y una transformación del parque

El proyecto contempla la construcción de tres locales gastronómicos sobre una superficie de 5.533 metros cuadrados, ubicada entre el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y el Instituto de Energía Eléctrica de la UNSJ.

Dos de los restaurantes tendrán capacidad para 116 personas y el tercero para 108, además de contar con cocinas, baños, vestuarios para trabajadores, espacios exteriores y sectores destinados al funcionamiento gastronómico.

La intervención también incluye nuevas veredas, iluminación, mobiliario urbano y una renovación del entorno para integrar el sector al circuito cultural y recreativo del centro sanjuanino.

Uno de los desafíos técnicos del proyecto será la preservación del arbolado existente. La construcción deberá adaptarse a la forestación actual y no podrá remover ejemplares, por lo que los edificios estarán diseñados en función de la ubicación de los árboles.

El desafío pendiente: el traslado de la Feria de las Pulgas

La transformación del sector también implica el traslado de la tradicional Feria de las Pulgas, que actualmente funciona en ese espacio del Parque de Mayo.

La propuesta del Gobierno es reubicar a los feriantes en el futuro Paseo de Artesanos del Parque Belgrano, aunque la medida generó diferencias entre los trabajadores. Parte de los feriantes cuestionó la capacidad del nuevo lugar y planteó el temor de perder la identidad construida durante años en el tradicional paseo.

La feria reúne a más de 200 integrantes y algunos trabajadores analizan otras alternativas de ubicación, mientras el Ejecutivo avanza con el proyecto gastronómico.

Detalles de una obra pensada para cambiar el sector

Entre los aspectos técnicos previstos se destaca la construcción de plataformas elevadas con accesibilidad universal, cerramientos de aluminio anodizado y espacios exteriores con pérgolas. Además, el proyecto contempla sistemas de iluminación LED en canteros, nuevas veredas sobre calle Laprida y mobiliario urbano contemporáneo para renovar la imagen del área.

Si el proceso de evaluación avanza según el cronograma previsto, la adjudicación podría concretarse durante agosto, con inicio de obra en septiembre. El plazo de ejecución establecido es de 120 días corridos, por lo que el nuevo polo gastronómico podría estar habilitado durante los primeros meses de 2027.