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"Nos pelaron el negocio": el desgarrador relato de la dueña de la joyería robada

La dueña de la joyería MyG habló con Canal 8 tras el robo millonario sufrido en plena Peatonal. Contó cómo ingresaron los delincuentes, qué se llevaron y reclamó mayor presencia policial en la zona.

La propietaria de la joyería MyG, Sonia Arena, contó detalles del robo millonario que sufrió su comercio durante la madrugada de este lunes en pleno microcentro sanjuanino. En diálogo con Canal 8, relató el impacto de encontrar vacío un negocio familiar construido durante 30 años de trabajo.

"Es tremendo. Estando en el medio de la Peatonal no lo puedo creer. Son años de esfuerzo", expresó la comerciante, quien explicó que el local funciona hace seis años en esa zona y que siempre fue un emprendimiento familiar.

Según relató, los delincuentes ingresaron cerca de la madrugada y permanecieron alrededor de cuatro minutos dentro del lugar. Rompieron la parte superior de la puerta para poder acceder sin destruir el vidrio y se llevaron gran parte de la relojería, además de piezas de platería.

"Se han robado toda la relojería, toda. De la vidriera y de adentro. Tenían mochilas y ahí metieron todo", explicó Arena, quien estimó que las pérdidas superarían los 30 millones de pesos.

La comerciante también contó que la alarma del local se activó, pero los ladrones lograron inutilizar la sirena exterior. "Ha sonado afuera y adentro, pero ellos siguieron robando. Después arrancaron la alarma de atrás para que no volviera a sonar", señaló.

El ayudante fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Pablo Quiroga, confirmó que esa maniobra forma parte de la investigación y explicó que los delincuentes habrían actuado con una planificación previa.

"Rompieron la sirena exterior, por eso no se escucharon las alarmas. No descartamos que haya sido un ataque premeditado", indicó el funcionario judicial.

La investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad del comercio y del CISEM. Hasta el momento, no hay detenidos, aunque los investigadores cuentan con registros que muestran el ingreso de dos personas y trabajan para identificarlas.

Arena además reclamó mayor presencia policial durante la noche en la zona céntrica. "Antes había policías en las puntas de la Peatonal, pero hace años que no. Que te pase esto en plena Peatonal es increíble", expresó.

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