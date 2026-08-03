"Nos pelaron el negocio": el desgarrador relato de la dueña de la joyería robada

"Se han robado toda la relojería, toda. De la vidriera y de adentro. Tenían mochilas y ahí metieron todo", explicó Arena, quien estimó que las pérdidas superarían los 30 millones de pesos.

La comerciante también contó que la alarma del local se activó, pero los ladrones lograron inutilizar la sirena exterior. "Ha sonado afuera y adentro, pero ellos siguieron robando. Después arrancaron la alarma de atrás para que no volviera a sonar", señaló.

El ayudante fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Pablo Quiroga, confirmó que esa maniobra forma parte de la investigación y explicó que los delincuentes habrían actuado con una planificación previa.

"Rompieron la sirena exterior, por eso no se escucharon las alarmas. No descartamos que haya sido un ataque premeditado", indicó el funcionario judicial.

La investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad del comercio y del CISEM. Hasta el momento, no hay detenidos, aunque los investigadores cuentan con registros que muestran el ingreso de dos personas y trabajan para identificarlas.

Arena además reclamó mayor presencia policial durante la noche en la zona céntrica. "Antes había policías en las puntas de la Peatonal, pero hace años que no. Que te pase esto en plena Peatonal es increíble", expresó.