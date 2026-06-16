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"La aprobación de la solicitud al RIGI es un hito importante para Vicuña"

Así lo manifestó Ron Hoschetin, CEO de Vicuña, tras recibir la aprobación de parte del Gobierno nacional a su solicitud de adhesión al RIGI.

Vicuña recibió la aprobación de parte del Gobierno nacional a su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentada en diciembre pasado bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Es el único proyecto de cobre en Argentina en obtener esta calificación.

La aprobación del RIGI representa un paso relevante para el desarrollo de Vicuña, al otorgar un marco de previsibilidad y seguridad jurídica de largo plazo para una iniciativa de gran escala, con el potencial de convertirse en una de las inversiones productivas y de infraestructura más significativas de la historia argentina.

La obtención del estatus PEELP se suma a una serie de avances técnicos y administrativos alcanzados durante 2025 y el primer semestre de 2026. Entre ellos, la presentación, el pasado 16 de febrero, de la Evaluación Económica Preliminar (PEA), que detalla un plan de desarrollo integrado en tres etapas para los depósitos Josemaría y Filo del Sol, y confirma la escala, proyección exportadora y potencial de largo plazo del proyecto.

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"La aprobación de nuestra solicitud al RIGI bajo la categoría PEELP es un hito importante para Vicuña”, señaló Ron Hoschetin, CEO de Vicuña. "Este marco nos permite seguir avanzando en la planificación de una inversión de capital de gran escala, con mayor previsibilidad y reglas claras para el largo plazo.”

Hoja de ruta y visión de largo plazo

Vicuña se distingue por su escala geológica y por su potencial contribución al desarrollo económico regional. Actualmente, el proyecto ya sostiene más de 2.600 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Tras la aprobación del RIGI, la compañía continúa avanzando con los estudios de ingeniería de detalle, la planificación técnica, y las labores preparatorias del terreno, como parte del proceso de maduración necesario para las próximas etapas de desarrollo.

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