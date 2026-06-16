"La aprobación de la solicitud al RIGI es un hito importante para Vicuña"

La aprobación del RIGI representa un paso relevante para el desarrollo de Vicuña, al otorgar un marco de previsibilidad y seguridad jurídica de largo plazo para una iniciativa de gran escala, con el potencial de convertirse en una de las inversiones productivas y de infraestructura más significativas de la historia argentina.

La obtención del estatus PEELP se suma a una serie de avances técnicos y administrativos alcanzados durante 2025 y el primer semestre de 2026. Entre ellos, la presentación, el pasado 16 de febrero, de la Evaluación Económica Preliminar (PEA), que detalla un plan de desarrollo integrado en tres etapas para los depósitos Josemaría y Filo del Sol, y confirma la escala, proyección exportadora y potencial de largo plazo del proyecto.