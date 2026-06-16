Vicuña recibió la aprobación de parte del Gobierno nacional a su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentada en diciembre pasado bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Es el único proyecto de cobre en Argentina en obtener esta calificación.
"La aprobación de la solicitud al RIGI es un hito importante para Vicuña"
Así lo manifestó Ron Hoschetin, CEO de Vicuña, tras recibir la aprobación de parte del Gobierno nacional a su solicitud de adhesión al RIGI.